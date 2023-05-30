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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان طالب أنهى حياته بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، كان قد أنهى حياته شنقًا؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب تعنيف والده له ولشقيقته الصغرى باستمرار، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بإنهاء طالب حياته شنقًا داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة المركز.

 

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لتعنيفه وشقيقته.. طالب يُنهي حياته شنقا يأسًا من والده في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "السيد ع.أ.ت- 15 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال والده المدعو "عزام أ.ت- 54 سنة- مأذون شرعي- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأن نجله المذكور أقدم على إنهاء حياته بتعليق نفسه بإيشارب يتدلى من نافذة غرفته بالمنزل بذات الناحية؛ ما أدى إلى وفاته.

 

وذلك إثر مرور نجله بحالة ضيق على إثر تعنيفه له ولشقيقته الصغرى الطفلة "شيرين عزام- 8 سنوات"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.

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