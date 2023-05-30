ظاهرة مانهاتنهنج.. عندما تتحول شوارع نيويورك إلى مرصد فلكي قديم

تتحول شوارع مانهاتن في مدينة نيويورك مرتين في السنة إلى محاكاة لمرصد فلكي قديم، وهذا الحدث الفريد يعرف باسم مانهاتنهنج.

ويحدث عند غروب الشمس مع شبكة الشوارع الرئيسية في مانهاتن، ويحدث مرتين في السنة في تواريخ قريبة من الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تحدث هذه الظاهرة عندما يكون الشمس في موضع معين في السماء وتظهر الأخاديد الخرسانية في شوارع مانهاتن في الاتجاه الموازية للانحناءات الكونية التي تستخدم في مراقبة النجوم والكواكب.

ويعتبر هذا الحدث جزءاً من التصميم الأصلي لمدينة مانهاتن الذي تم وضعه عام 1811، حيث تم تصميم شبكة الشوارع على شكل شبكة مائلة بزاوية 28.9 درجة، وهي نفس الزاوية التي يميل بها محور دوران الأرض.

ظاهرة فلكية في نيويورك

ويستمر تأثير مانهاتنهنج لمدة حوالي ساعة، حيث يتم تحويل شوارع مانهاتن إلى مشهد فلكي مذهل، وتتزايد شعبية هذا الحدث كل عام، حيث يحضر الآلاف من السكان المحليين والزوار لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها والتقاط الصور الرائعة لها.

ويشكل مانهاتنهنج جزءاً من تراث مدينة نيويورك ويعد معلماً سياحياً شهيراً، حيث يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية. ويعتبر هذا الحدث أيضاً فرصة للسكان المحليين للاحتفال بالتراث الثقافي والتاريخي لمدينتهم.

ولمن يهتمون برصد الأحداث الفلكية، فإن هذا الحدث يشكل فرصة للاستمتاع بمشاهدة الشمس وهي تغرب بمكان مختلف وفريد من نوعه.

وتوفر فرصة للتعرف على العلاقة بين التصميم المعماري والفلك. ويوفر هذا الحدث أيضاً فرصة للتعرف على تاريخ مدينة نيويورك وتصميمها الفريد الذي يعكس تفكيراً متقدماً في العمارة والتخطيط الحضري.

وعلى الرغم من أن مانهاتنهنج ليس حدثاً فلكياً حقيقياً، إلا أنه يشكل فرصة مثالية للمهتمين بالفلك للاستمتاع بالمشاهد الفلكية في قلب مدينة نيويورك المزدحمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسياح الاستمتاع بالمناظر الخلابية الرائعة والتعرف على تاريخ وثقافة المدينة، مما يجعل هذا الحدث تجربة لا ينسى لزوار مدينة نيويورك.