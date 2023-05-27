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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اختفاء ظل الكعبة.. مكة المكرمة تشهد ظاهرة فلكية فريدة غدا

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

يشهد سكان مكة المكرمة، غدا الأحد، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة خلال صلاة الظهر في المسجد الحرام، وسيكون هذا التعامد هو الأول للشمس في العام الحالي عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة (9:18 صباحًا بتوقيت جرينتش)، ستكون الشمس على أعلى نقطة لها في السماء بحوالي 90 درجة.

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، ستؤدي إلى اختفاء ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، وسيصبح ظل الزوال صفرًا. وفي نفس الوقت، ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة عن مكة المكرمة.

اختفاء ظل الكعبة المشرفة

تحدث ظاهرة تعامد الشمس نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، حيث تصبح الشمس على استقامة مع الكعبة أثناء حركتها عبر السماء خلال انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو. 

وعندما تعود الشمس جنوبًا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو، يحدث تعامد آخر.

تشهد المناطق التي تقع في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا هذه الظاهرة مرتينفي السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط العرض الذي تقع فيه تلك المنطقة. وتتميز هذه الظاهرة بوجود عدد قليل من المناطق المحصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

ظاهرة تعامد الشمس

وتعتبر ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الإتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامآ لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من الفين سنة وهي تدل أيضاً على كروية الأرض.

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