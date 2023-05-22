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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة فلكية تحدث اليوم.. ظهور القمر وكوكبين معا

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يتوقع مع بداية ليل اليوم الإثنين، حدوث لقاء لافت للنظر بين القمر والمريخ والزهرة بالأفق الشمال الغربي وهي ثلاثة من أقرب وألمع العوالم مجاورة لبعضها في منظر وكانه من الخيال العلمي وهي مشاهدة بالعين المجردة. 

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إضافة لذلك سينضم لهذه اللوحة السماوية كاستور و بولكس المع نجوم التوأمان. بملاحظة القمر اليوم وغدا الثلاثاء 23 مايو سيلاحظ انه غير موقعه متجهاً نحو الشرق مرتفعا في السماء الهلال ليصبح أقرب ظاهرياً من كوكب الزهرة.

إذا فاتك هذا الحدث الفلكي فستأتي فرصة أخرى بعد شهر في 21 و 22 يونيو حيث ستكون هناك لوحة اخرى بمشاركة هذه الأجرام السماوية.

وسيتم رصد القمر وأعلى يساره كوكب الزهرة الساطع أما النقاط الثلاثة من اليمين كاستور ثم بولوكس ألمع نجوم التوأمان ثم كوكب المريخ. 

الأجرام السماوية العين المجردة الخيال العلمي

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