خلاف علي إيجار الأرض.. شومة تنهي حياة عامل علي يد شاب بالمنوفية

لقي عامل مصرعه داخل أرض زراعية بقرية سمادون بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب خلاف بينه وبين آخر كان يستأجر منه أرضا زراعية .

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز اشمون بمصرع عامل في مشاجرة بسبب الخلاف علي أرض زراعية بقرية سمادون.

وبالانتقال تبين مقتل " ر.م " ٤٩ سنة عامل ومقيم قرية سمادون عقب مشاجرة مع " ا.م.ا " ٣٠ سنة عامل وذلك بسبب الخلاف علي ايجار ارض زراعية يمتلكها المتهم حيث طالب المجني عليه بالخروج من الأرض وانهاء ايجارها ورفض المجني عليه ذلك فقام بالتعدي عليه بشومه علي رأسه أودت بحياته في الحال.

وتم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.