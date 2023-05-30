محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لبحث شكواهم



واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

واستمع المحافظ إلى شكوى طبيب بمديرية الشئون الصحية وعضو المجلس الطبي العام بالمحافظة يتضرر من عدم تكليفه بالقيام بأعمال مدير المجلس على الرغم من أقدميته وخبرته ، ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة الشكوى والعرض عليه بالموقف كاملا لاتخاذ اللازم.



وكلف المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية الكوم الأخضر يتضرر من انقطاع التيار الكهربائى عن منزله " عداد ممارسة " مما يلحق الضرر به وبأسرته ، والعرض عليه.

كما أحال المحافظ طلب مسئول إحدى شركات النظافة والتوريدات المتعاقدة مع عدد من مستشفيات المحافظة بزيادة نسبة التعاقد مراعاة لظروف الغلاء إلى المستشار القانونى لإبداء الرأى لاتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين .



وتضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية منشأة سلطان مركز منوف يتضرر من قيام أحد المواطنين بالبناء على قطعة أرض عليها نزاع قضائى بالمخالفة للقانون ، وقد وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم فورا.

كما أحال المحافظ طلب مواطن بناحية بندر شبين الكوم يتضرر من تعدى الجيران على قطعة أرض يمتلكها بالمخالفة للقانون إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم .



و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بضرورة الاستمرار في التواصل الدائم وإيجاد قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للتعرف على مطالبهم واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حيالها ، وكذا رصد شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي حفاظا على حقوقهم ومصالحهم.