موسكو تستنكر محاولات كييف شن هجمات إرهابية ضدها

استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، محاولات القوات الأوكرانية شن هجمات إرهابية ضد روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردًا على ذلك.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن "الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها باستخدام طائرات بدون طيار ضد مناطق في موسكو وضواحيها، موجهة حصريًا ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر".

وأضاف أن الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الأوكرانية نحو الأعمال الإجرامية المتهورة، واصفة التصريحات الغربية بأن نظام كييف لن يستهدف الأراضي الروسية بأنها مجرد نفاق.

وأكد البيان أن جميع الأشخاص المتورطين في هجمات الطائرات بدون طيار سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة، مضيفًا أن نظام كييف حاول صباح اليوم شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو، وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات.