علي جمعة: مخالفة النظام العام تهدم المجتمع وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مخالفة النظام العام والآداب تهدم المجتمع، ولذلك قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، لأنه قد يكون مرتكب لخيانة عظمى.



وأضاف علي جمعة، في تصريح له، أن هناك في المجتمع ما يعرف بالأصول، وهو ما يصح وما لا يصح، وهو مستوى لتصرفات معينة قد يختلف العرف فيها من مكان لمكان، فمثلا العرف يلزم النساء بارتداء الثياب السوداء وقت الحزن، وهناك بلاد أخرى ترتدي فيها النساء الزي الأبيض.

وتابع: وكان قديما تزغرط النساء وقت استشهاد أحد المجاهدين، لأجنة تكون مصيره في هذه الحالة بسبب الشهادة.

وأشار إلى أن قضية الأخلاق هي قضية مطلقة وليست نسبية، وليست هي العرف، وإنما هي الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان، فتحدث التخلية من القبيح والتحلية بالصحيح.