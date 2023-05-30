عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذيرات من خطر داعش في دول المغرب العربي.. فيديو

داعش
داعش

قال تقرير تليفزيوني على قناة "القاهرة الإخبارية" عن تنظيم داعش، إن حكومات هذه الدول كثّفت ضرباتها الاستباقية للحد من المخاطر المحتملة جراء عودة المقاتلين الذين انضموا إلى داعش عقب سيطرته على المدن العراقية والسورية عام 2014.

txt

محكمة ليبية تحكم على 23 بالإعدام على خلفية انضمامهم لتنظيم داعش

txt

ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جنوب اليمن

 

خلايا داعش تستهدف أمن دول شمال أفريقيا

خلال العام الجاري كشفت العمليات الأمنية الاستباقية في منطقة المغرب العربي عن تحركات غير مسبوقة لخلايا داعش، الأمر الذي يؤكد خطورة الخلايا النائمة للتنظيم ومحاولاتها المستميتة لاستهداف دول شمال أفريقيا للبحث عن موطئ قدم لها في أفريقيا، لا سيما مع خسارة التنظيم المتتالية في قارة آسيا.

المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش في مدينة طنجة

أخيرًا تمكن المغرب من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش في مدينة طنجة، إذ أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن الخلية الإرهابية المكونة من ثلاثة أشخاص كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية وأمنية في المغرب وكشفت الأجهزة الأمنية عن وجود علاقة بين هذه الخلية وأحد فروع داعش في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، الأمر الذي يحمل مؤشرات خطيرة على تنامي داعش في القارة الأفريقية في الفترة الأخيرة.

لم تكن هذه الخلية الإرهابية الأولى التى تم ضبطها في المغرب، وذلك في العام الجاري عبر الضربات الأمنية الاستباقية، وفى أبريل الماضي أعلنت السلطات الأمنية المغربية اعتقال 13 شخصًا نظرًا لارتباطهم بتنظيم داعش وإعدادهم أعمال تخريبية في عدة مدن مغربية، وأيضًا في مارس الماضي تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب من تفكيك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش للاشتباه في تورطهم بالتحضير للتنفيذ في مخططات إرهابية تستهدف الأمن العام، وأسفرت عمليات التفتيش لمنازل الموقوفين عن ضبط منشورات تحريضية تروج أفكار داعش، ما يؤكد التواصل المستمر مع هذه العناصر وأفرع التنظيم في إفريقيا.

توقيف عنصر موالٍ لداعش في صفاقس التونسية

الأمر لم يختلف الكثير في تونس، إذ أعلنت وزارة الداخلية التونسية في مطلع العام الجاري توقيف عنصر خطير غير معروف أمنيًا وعلى صلة بداعش في محافظة صفاقس شرق البلاد، تمثلت خطورة هذا العنصر في اعتماده على حسابات إلكترونية وهمية لنشر أفكار متطرفة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

استمرت الحملات الأمنية ضد عناصر داعش لتعلن السلطات التونسية في فبراير الماضي اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اغتيال لعناصر أمنية في محافظة بنزرت خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في نهاية يناير الماضي، ودفعت هذه المخططات الإرهابية السلطات التونسية أخيرًا في الإسراع في إصدار حكم قضائي ضد ما يعرف بالجناح الإعلامي لداعش.

تنظيم داعش يهدد أمن القارة الأفريقية

خطورة داعش ومحاولته للظهور والانتشار في منطقة المغرب العربي لن تتوقف فقط عند أمن هذه الدول بل تمتد للأمن القومي للقارة الأفريقية، لا سيما في ظل استمرار الصراعات في بعض المناطق ما يعرقل عملية استعادة دول المغرب العربي لمواطنيها الذين التحقوا بداعش في السنوات الماضية.

لذا تصبح هذه الدول أمام تحديات أمنية ومجتمعية جسيمة لتحجيم خطر هذا التنظيم، إذا لم يتوقف هذا التنظيم عن محاولاته لإيجاد مأوى بديل بعد هزائمه في أرض الواقع وفى الفضاء الإلكتروني.

 

الخلايا النائمة العمليات الأمنية المدن العراقية المعلومات الاستخباراتية المغرب العربي تقرير تلفزيوني جنوب اليمن تنظيم داعش دول المغرب العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

ترشيحاتنا

بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق.. عميد آثار القاهرة: بداية لانطلاقة جديدة

تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

من المسئول عن إدارة الزمالك الآن؟ المستشار القانوني للنادي يكشف الحقيقة للجمهور

يوم الوفاء.. الوطنية للإعلام تكرم رواد العمل الإذاعي تقديرا وعرفانا بدورهم الكبير

وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ