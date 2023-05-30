محكمة ليبية تحكم على 23 بالإعدام على خلفية انضمامهم لتنظيم داعش

حكمت محكمة ليبية على 23 شخصًا بالإعدام وسجن 14 آخرين مدى الحياة يوم الاثنين لدورهم في حملة دامية لتنظيم الدولة الإسلامية تضمنت قطع رؤوس مجموعة من المسيحيين المصريين والاستيلاء على مدينة سرت في عام 2015.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن شخصًا آخر حُكم عليه بالسجن 12 عامًا وستة إلى 10 أعوام ومن عام إلى خمسة أعوام وستة إلى ثلاث سنوات ، بينما تمت تبرئة خمسة وتوفي ثلاثة آخرون قبل عرض قضيتهم على المحاكمة.

كان الفرع الليبي لتنظيم الدولة أحد أقوى الجماعات المسلحة خارج أراضيه الأصلية في العراق وسوريا، مستفيدًا من الفوضى والحرب التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها الناتو عام 2011.

في عام 2015 شنت هجوما على فندق كورينثيا الفاخر في طرابلس، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، قبل اختطاف وقطع رؤوس عشرات المصريين المسيحيين الذين ظهرت وفاتهم في أفلام دعائية مروعة.

وبعد الاستيلاء على أراضي في بنغازي ودرنة وأجدابيا في شرق ليبيا، استولت الجماعة على مدينة سرت الساحلية الوسطى ، واحتفظت بها حتى أواخر عام 2016 حيث فرضت نظامًا قاسيًا من الأخلاق العامة مدعومًا بعقوبات وحشية.

وقال مصطفى سالم طرابلسي، رئيس منظمة لعائلات الضحايا الذين قتلوا أو اختفوا على يد الجماعة ، إنه كان يأمل في أن يواجه جميع المشتبه بهم عقوبة الإعدام ، لكنه قبل النتيجة.

واضاف 'ابني مفقود وقريبي ، صهر زوجي ، قتل في ميدان سرت'.

وتابعت فوزية أرحومة أمام المحكمة يوم الاثنين إنها ترحب بأحكام الإعدام بعد مقتل ابنها على يد المجموعة في محطة كهرباء بالقرب من سرت.

وقالت 'اليوم رفع ابني رأسي. اليوم دفنت ابني'.