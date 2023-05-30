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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء السيد: هستلم مستحقاتي من تدريب المنتخب خلال أيام

الكابتن ضياء السيد
الكابتن ضياء السيد

كشف الكابتن ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر الأسبق، تفاصيل عدم حصوله على باقي مستحقاته من تدريب منتخب مصر من قبل وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن هذه المشكلة تم الوصول فيها إلى حل بعد نشر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشار ضياء السيد، خلال تصريح خاص له ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تلقى اتصال من مسئول كبير في الكرة المصرية بخصوص عدم حصوله على باقي مستحقاته بعد استغاثته لوزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن هذا المسئول أكد له أنه سيستلم مستحقاته خلال أيام قليلة.

 

تغريده عبر توتير

 

وكان قد ذكر ضياء السيد، عبر حسابه الشخصي بموقع الغريدات "توتير"، كاتبًا: " معالي الوزير من ساعة مقابلتنا في رمضان حضرتك وعدتني اني اخد باقي مستحقاتي الى الآن لم يجد جديد كما وعدتني".

ضياء السيد منتخب مصر الإعلامية كريمة عوض توتير مواقع التواصل الاجتماعي

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