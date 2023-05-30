ضياء السيد: حصلت على وعود كثيرة من الوزير وجمال علام بصرف مستحقاتي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه حصل على وعود سابقة من وزير الشباب والرياضة، لصرف مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة لحضور حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حصلت على وعود كثيرة بصرف مستحقاتي المالية المتأخرة، وسبق وقال لي الوزير وجمال علام رئيس الاتحاد، بأن الملف محسوم وسيتم صرفها قريبا، وهو ما لم يحدث".

وأضاف: "أصبحت مُحرجًا من الحديث في ملف المستحقات المتأخرة، ومعظم أعضاء الجهاز الفني السابق للمنتخب لم يصرفوا مستحقاتهم، رغم الوعود الكثيرة بصرف رواتبي التي عملت بها خلال وجودي في الجهاز الفني للفراعنة".

وواصل: "جمال علام أكد لي أن الوزير هو من سيقوم بصرف المستحقات، ثم طالب الوزير جمال علام بإنهاء الأزمة، ولا أريد الحديث كثيرا في هذا الأمر، ولا أعرف هل تقاضى كيروش مستحقاته أم لا".

وأشار إلى أن دفاع الأهلي تحسن كثيرا بعدما حدثت كوارث في كاس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الفريق تطور في النواحي الدفاعية، ولذلك خرج في المباريات الأخيرة بدون أي أهداف تسكن شباك الفريق.