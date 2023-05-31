عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

عاجل لأصحاب الدخول البسيطة.. خفض الضرائب على الراتب |احسب مرتبك

رفع حد الإعفاء الضريبي
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل

باتت ملامح انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على مصر، تلوح في الأفق بعد اتخاذ الحكومة بعض القرارات التي من شأنها تخطي الأزمة منها دعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التى تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.

من جانبها، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، بخفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، حيث تسمح التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنوياً، وفي الوقت نفسه، فقد جاءت الشريحة الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة أعلى من المتوقع، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حالياً 25% على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنوياً.

مميزات للمتعاملين مع الضرائب

في هذا الصدد، قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن تعديلات الضريبة على الدخل الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم ، أعطى ميزة لكل من يتعاملون مع مصلحة الضرائب سواء من يعملون بالتبعية وهم الموظفين بجهاز الإداري الدولى أو أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى.

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

برلماني يعترض على تعديلات قانون ضريبة الدخل : يجب زيادة موارد الدولة

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب  في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة  الحدث اليوم، أن تلك التعديلات على ضريبة الدخل أدت لفقدان الحصيلة الضريبية 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين وزيادة الشريحة المعفاة  للموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الثروة العقارية .

ولفت رجب محروس، إلى أن تعديلات الضريبة على الدخل أعطى ميزة خصم من الضريبة 5 % من الفرد إذا كان يتمسك بحقه بالحصول على الفاتورة الضريبية، بجانب إعفاءات لصناديق الاستثمار وفقا لأحكام المادة 50 وأصبح المستفيد من ربحية الوثيقة معفي من الضريبة .

الحكومة تدعم المواطنين

في هذا الصدد، قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن  قرار زيادة الحد للإعفاء الضريبي يعني أن الحكومة تنظر إلى المواطن بعين الرأفة، وتشعر بـ الأعباء الواقعة على عاتقيه التي تم إضافتها على المواطن الفترة الأخيرة، من مميزات القرار زيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم خطط الدولة فى التنمية، مشيرًا إلى أن  الإعفاءات من شأنها دعم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

وزير المالية: زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات.. تفاصيل

وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا يعني أن الدولة قادرة على توصيل الدعم المباشر، والشعور بالمواطن الفقير والأشد احتياجًا، وهو ما يوفر زيادة في معدلات النمو وكذلك زيادة في معدلات الاستهلاك، ويجعل هناك اتجاهات أخرى، وزيادة للطلب على بعض السلع وخاصة الضرورية، وتتحرك السوق تحركات إيجابية في مصلحه المواطن، فضلًا عن دوره فى مواجهة التهرب الضريبى، ما يصب فى صالح المواطن وحصيلة الدولة، لاسيما أن حجم الدولة يقاس بحصيلة الضرائب من الناتج المحلى الإجمالى.

تعديلات قانون ضريبة الدخل

يذكر أن أن مجلس النواب، وافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه، ومشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و ينص القانون على صرف حافز بنسبة 5% يُخصم من الضريبة المستحقة في حالة تقديم فواتير أو إيصالات إلكترونية، منوهًا أن الحوافز والإعفاءات التي منحتها الدولة كلفتها أكثر من 12 مليار جنيه.

الضرائب قانون الضريبة الضريبة على الدخل تعديلات قانون ضريبة الدخل قانون ضريبة الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

هالاند يفشل في تحقيق رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

موضوعات متعلقة

الضرائب: تقديم الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

خطة النواب: رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات لـ36 ألف جنيه

المالية: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

التطبيق أول أبريل.. هؤلاء مستثنون من دفع ضريبة الدخل

ترشيحاتنا

عاجل لأصحاب الدخول البسيطة.. خفض الضرائب على الراتب |احسب مرتبك

السيناتور الأمريكي جراهام يكشف مفاجأة بشأن خطة الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

بعد غياب 10 سنوات..شركة Smart Wings تشغل رحلات بين سلوفاكيا ومطار طابا

أول رد رسمي من الأهلي بشأن ضم إمام عاشور

حكم صيام أيام التشريق مع القمرية في ذي الحجة.. الإفتاء تحسم الجدل

مساعد وزير المالية: 112 كيلو ذهب دخلت مصر منذ قرار الإعفاء الجمركي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لـ التدخين.. هل السجائر الإلكترونية أفضل من العادية؟

بالأسود.. نجوى كرم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ