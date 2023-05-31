ماذا يحدث لجسمك أثناء ممارسة التمارين الرياضية عند الشعور بالجوع

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قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية: يفضل تجنب ممارسة التمارين البدنية عند الشعور بالجوع، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص الطاقة اللازمة للجسم وتقليل الأداء الرياضي؛ إضافة إلى ذلك، فإن ممارسة التمارين البدنية عند الشعور بالجوع يمكن أن يزيد من الإصابة بالإجهاد والتعب، ويؤدي إلى تحفيز الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام بعد التمرين.

وأوضح من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، إنه يفضل تناول وجبة خفيفة تحتوي على كمية معتدلة من الكربوهيدرات والبروتينات قبل التمرين الرياضي بـ 30 دقيقة إلى ساعة، وذلك لتوفير الجسم بالطاقة اللازمة للتمرين، وتقليل الشعور بالجوع خلال التمرين. ويمكن تناول وجبة خفيفة تحتوي على الأطعمة الموصى بها لتقليل الشهية قبل التمرين، مثل البروتينات والخضروات والفواكه والمكسرات.

وفي النهاية، يجب الحرص على الاستماع لجسمك وتلبية احتياجاته، وتجنب ممارسة التمارين البدنية بشكل مفرط أو عند الشعور بالجوع، وينصح بالتحدث مع الطبيب أو المدرب الرياضي لتحديد الوقت المناسب لممارسة التمارين البدنية ونوعية الأطعمة المناسبة لتناول هذه النشاط البدني.