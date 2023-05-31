سقط ولم يعد.. بدران خرج لكسب رزقه فلقي مصرعه من الدور الخامس

اعتاد بدران الذي يعمل مبيض محارة بسوهاج على الخروج مبكرا كل يوم، للبحث عن رزقه بالحلال من خلال عمله كمبيض محارة، يتناقل ما بين السقالات ويعرض حياته يوميًا للخطر من أجل كسب لقمة عيشه بالحلال.

بدران الذي اعتاد الخروج للبحث عن رزقه، ذهب لعمله في كما اعتاد بهمة ونشاط ووقف على السقالة قي الدور الخامس بأحد العمارات السكنية، إلا أنه اختل توازنه في ذلك اليوم وسقط من الدور الخامس على الأرض ليلقى مصرعه في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوھاج التعلیمي، مفادها وصول المدعو "بدران ا م ع- 28 سنة- مبیض محارة- ویقیم دائرة مركز شرطة سوھاج"، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:" محمد ا م ع- 38 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة، ومنصور ا ع ع- 37 سنة- مقاول- ویقیم بندر أخمیم- شاهد واقعة"، قررا بأنه أثناء قیام المذكور بعمله أعلى سقالة خشبیة بالطابق الخامس بعمارة تحت الإنشاء ملك المدعو "محمد م ع- ویقیم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوھاج"، إختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه وفاته.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.