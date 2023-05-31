عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقط ولم يعد.. بدران خرج لكسب رزقه فلقي مصرعه من الدور الخامس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتاد بدران الذي يعمل مبيض محارة بسوهاج على الخروج مبكرا كل يوم، للبحث عن رزقه بالحلال من خلال عمله كمبيض محارة، يتناقل ما بين السقالات ويعرض حياته يوميًا للخطر من أجل كسب لقمة عيشه بالحلال. 

بدران الذي اعتاد الخروج للبحث عن رزقه، ذهب لعمله في كما اعتاد بهمة ونشاط ووقف على السقالة قي الدور الخامس بأحد العمارات السكنية، إلا أنه اختل توازنه في ذلك اليوم وسقط من الدور الخامس على الأرض ليلقى مصرعه في الحال. 

معندناش بنات تورث.. أهالي الديابات بسوهاج يستبدلون حقوق الإناث في الميراث بـ رضوى

الأول من يوليو.. تأجيل النطق بالحكم على مُعلمة الكيف بسوهاج

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوھاج التعلیمي، مفادها وصول المدعو "بدران ا م ع- 28 سنة- مبیض محارة- ویقیم دائرة مركز شرطة سوھاج"، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:" محمد ا م ع- 38 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة، ومنصور ا ع ع- 37 سنة- مقاول- ویقیم بندر أخمیم- شاهد واقعة"، قررا بأنه أثناء قیام المذكور بعمله أعلى سقالة خشبیة بالطابق الخامس بعمارة تحت الإنشاء ملك المدعو "محمد م ع- ویقیم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوھاج"، إختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه وفاته.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

أحداث الواقعة اختل توازنه الطابق الخامس امن سوهاج سقوط عامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

تقديم محمود سعدl ظهور جديد لوالدة مني زكي مع ابنتها.. صور

مطوية إرشادية وفيلم كرتون.. استعدادات الزراعة لمكافحة دودة الحشد بمحصول الذرة

عمرو هاشم ربيع يقترح تقديم المجلس الأعلى للتعليم مشروعات قوانين للبرلمان

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ