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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نثق بأوروبا.. بيان عاجل من الكرملين بشأن تصاعد الأزمة في كوسوفو

روسيا وأوروبا
روسيا وأوروبا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترحب بأي إجراءات لتسوية الوضع في كوسوفو، لكننا لا نثق في تصريحات الممثلين الأوروبيين بشأن تنفيذ الاتفاقات، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

وأضاف بيسكوف ردًا على تصريحات الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلجراد - بريشتينا، ميروسلاف لاجاك، الذي قال إنه يثق في أنه سيتم تنفيذ الاتفاقات بين صربيا وكوسوفو: "أي إجراءات وأنشطة لإخراج الوضع من مرحلته الحرجة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية سيكون موضع ترحيب في روسيا".

وعلى الرغم من ذلك أعرب بيسكوف عن شكوكه بشأن تنفيذ الممثلين الأوروبيين للاتفاقيات الحالية، قائلا: "بالطبع، لن نثق بلا شك في مثل هذه التصريحات، يجب التعامل معها باهتمام وثيق لأنه في الماضي كانت هناك مناسبات متعددة لم يتم فيها الوفاء بالالتزامات، لافتا إلى أن هذا الموقف يأتي وفقا لتجربتنا الخاصة معهم.

 

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى وثيقة معينة وقعها الرئيس الأوكراني آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش، ووزراء خارجية أوروبا في عام 2014، قائلا: "كل هذه الالتزامات ظلت على الورق. علاوة على ذلك ، أصبحت هذه الوثيقة أساسًا بمثابة شاشة للانقلاب اللاحق في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الكرملين كان يراقب الوضع من خلال الاتفاقات الخاصة بكوسوفو عن كثب.

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