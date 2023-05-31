صربيا: منزعجون من تصرفات قوات حفظ السلام الدولية في كوسوفو

قال وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، اليوم الأربعاء، إن صربيا غير راضية عن قوات حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، لافتا إلى أنها ساعدت شرطة كوسوفو على احتلال شمال الإقليم.

وأوضح فوسيفيتش، أن صربيا منزعجة من تصرفات قوات حفظ السلام الدولية، لقد ساعدوا شرطة كوسوفو ونصبو طوقا قرب المبنى الإداري المحتل في بلدية زفيكان الصربية، مما ساعد وحدات القوات الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو على تنفيذ الاحتلال بشكل كامل.

وأضاف: "هذا لا يقع في نطاق واجبات قوات حفظ السلام"، لافتا إلى أنه بدلاً من ذلك كان ينبغي عليهم قيادة الشرطة الألبانية في كوسوفو جنوب نهر إيبار هذه هي وظيفتهم.

وتابع: "الغرض من بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو وميتوهيا "إيوليكس" وقوات حفظ السلام في كوسوفو، وهما الطرفان الوحيدان المفوضان للتصرف في المنطقة، هو ضمان أمن جميع سكان المقاطعة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244.

وفي وقت سابق، وصف وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش الوضع في شمال الإقليم بأنه صعب للغاية بسبب قرارات بريشتينا أحادية الجانب وغير القانونية وغير الشرعية.

وتصاعد الوضع في بلديات ليبوسافيتش وزوبين بوتوك وزفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا في 26 مايو الجاري بعد أن حاولت الشرطة في كوسوفو الاستيلاء على المباني الإدارية المحلية في محاولة لتمكين رؤساء البلديات الجدد من هذه البلديات، الذين تم انتخابهم على الرغم من تقريبًا قاطع السكان الصرب بأكمله الانتخابات.

وفي 29 مايو، طوقت قوة كوسوفو المباني الإدارية، واشتبكت مع المتظاهرين الصرب.