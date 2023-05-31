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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مغلق.. زعيم الديمقراطيين بـ النواب الأمريكي يطالب حزبه بدعم اتفاقية الديون

صدى البلد

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، حث الكتلة الديمقراطية المنقسمة على دعم اتفاقية سقف الديون، خلال اجتماع مغلق مع مسؤولي البيت الأبيض.

وحسب “سي إن إن”، “ستكون هناك حاجة إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، ويشير العديد من الديمقراطيين إلى أنهم سيدعمونه على مضض نظرًا لعدم وجود خيار آخر قابل للتطبيق لتجنب التخلف عن السداد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إنه سيتحرك لإحضار مشروع قانون سقف الديون إلى قاعة مجلس الشيوخ "في أقرب وقت ممكن".

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شومر: "على الرغم من أن مجلس النواب لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به، يجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ مستعدين للمضي قدما في مشروع القانون هذا بسرعة بمجرد أن يحين دور مجلس الشيوخ للتصرف”.

وأضاف: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أنه ليس لدينا أي هامش للخطأ، إما أن نمضي قدما بسرعة ونرسل هذا الاتفاق من الحزبين إلى مكتب الرئيس، أو أن الحكومة الفيدرالية ستتخلف عن سداد الدين لأول مرة على الإطلاق”.

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وكانت تصريحاته رسالة للأعضاء الجمهوريين الذين اقترحوا أنهم سيستخدمون الأدوات المتاحة لتأخير أو محاولة عرقلة مشروع القانون.

وحذر من أن "أي تأخير لا داعي له، وأي سياسة على حافة الهاوية في اللحظة الأخيرة في هذه المرحلة ستكون خطرا غير مقبول. لا أحد على أي من الجانبين يعتقد أن هذا الاتفاق مثالي ، وهذا أمر مؤكد. لا أحد حصل على كل ما يريد”.

النواب الأمريكي جيفريز البيت الأبيض الكتلة الديمقراطية أمريكا التخلف عن السداد

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