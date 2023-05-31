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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ قادم.. مرشح جمهوري للرئاسة يحذر من اقتراب إفلاس أمريكا

رون ديسانتيس
رون ديسانتيس

قال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، في أول ظهور له كمرشح جمهوري للرئاسة، إن "صفقة الديون" لم تنقذ الولايات المتحدة من الإفلاس، بل زادت الأمر سوءًا.

وقال ديسانتيس: “نحن نرى الآن أن واشنطن أعدت أحدث "صفقة ديون”.. ويمكنني أن أخبرك أن بلدنا كان يميل نحو الإفلاس قبل صفقة الديون، وسيستمر في الميل بعد ذلك”.

وأضاف أن “الصفقة، التي من المقرر أن يوافق عليها الكونجرس في الأيام المقبلة، تمنح الضوء الأخضر لسداد ديون جديدة بقيمة 4 تريليونات دولار على مدى عامين”.

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وتابع:  "لقد كان الأمر يستغرق ما يقرب من 200 عام لتكوين 4 تريليونات دولار من الديون. إنها صفقة تصلح المستوى التضخمي للإنفاق في حقبة كوفيد وتوفر 98٪ من 87000 وكيل ضرائب جديد”.

والاتفاقات التي ينتقدها حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس مصممة لمنع التخلف عن السداد السيادي من خلال توسيع حدود الاقتراض مع الحد من نمو الإنفاق في الميزانية الفيدرالية.

ديسانتيس الولايات المتحدة الإفلاس الكونجرس أمريكا

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