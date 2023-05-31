دبلوماسي روسي: أمريكا تساعد أوكرانيا على مواصلة أعمالها العدائية ضد موسكو

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، "إن (واشنطن) تمنح كييف "صك غفران" من التساهل لمواصلة الاشتباكات مع روسيا من خلال تجاهلها العلني لهجمات الطائرات المسيرة الأخيرة على (موسكو)".



وأضاف السفير الروسي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الأربعاء" أن الشيء الوحيد الذي يستمع إليه من يسمون بالسياسيين في أوكرانيا، هو موقف الغرب بقيادة الولايات المتحدة، الصمت وتجاهل الفظائع التي يرتكبها قاطعو الرؤوس، هو نوع من التساهل بالنسبة للنازيين لمواصلة أعمالهم غير المجدية".



وأشار إلى أن تصريحات (واشنطن) بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت سكنية في (موسكو) باستخدام طائرات بدون طيار، هي في الواقع تشجيع لأعمال إرهابية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تختبئ وراء عبارات مثل جمع المعلومات، منوها بأنه لا أحد يصدق الشعارات الأمريكية حول عدم دعم ضربات القوات الأوكرانية للأراضي الروسية.



ميدانيا.. أفادت السلطات في جمهورية (لوجانسك) الشعبية، بمقتل أربعة مدنيين وجرح آخرين؛ نتيجة قصف أوكراني لمزرعة دواجن في قرية كارباتي.



وذكر المكتب التمثيلي لوجانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن القوات الأوكرانية قصفت مزرعة دواجن في قرية كارباتي في جمهورية لوجانسك الشعبية، ووفقا للمعلومات الأولية، ما أسفر عن مقتل أربعة عمال بناء، وأصيب 16 شخصا.



وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف وقصف المناطق المدنية والبنى التحتية بشكل يومي ومكثف لأراضي جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.