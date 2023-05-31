عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: أمريكا تساعد أوكرانيا على مواصلة أعمالها العدائية ضد موسكو

صدى البلد

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، "إن (واشنطن) تمنح كييف "صك غفران" من التساهل لمواصلة الاشتباكات مع روسيا من خلال تجاهلها العلني لهجمات الطائرات المسيرة الأخيرة على (موسكو)".


وأضاف السفير الروسي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الأربعاء" أن الشيء الوحيد الذي يستمع إليه من يسمون بالسياسيين في أوكرانيا، هو موقف الغرب بقيادة الولايات المتحدة، الصمت وتجاهل الفظائع التي يرتكبها قاطعو الرؤوس، هو نوع من التساهل بالنسبة للنازيين لمواصلة أعمالهم غير المجدية".


وأشار إلى أن تصريحات (واشنطن) بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت سكنية في (موسكو) باستخدام طائرات بدون طيار، هي في الواقع تشجيع لأعمال إرهابية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تختبئ وراء عبارات مثل جمع المعلومات، منوها بأنه لا أحد يصدق الشعارات الأمريكية حول عدم دعم ضربات القوات الأوكرانية للأراضي الروسية.


ميدانيا.. أفادت السلطات في جمهورية (لوجانسك) الشعبية، بمقتل أربعة مدنيين وجرح آخرين؛ نتيجة قصف أوكراني لمزرعة دواجن في قرية كارباتي.


وذكر المكتب التمثيلي لوجانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) أن القوات الأوكرانية قصفت مزرعة دواجن في قرية كارباتي في جمهورية لوجانسك الشعبية، ووفقا للمعلومات الأولية، ما أسفر عن مقتل أربعة عمال بناء، وأصيب 16 شخصا.


وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف وقصف المناطق المدنية والبنى التحتية بشكل يومي ومكثف لأراضي جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: مش بيعرف يبوس وبيقضي واجب

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

ترشيحاتنا

عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو والصفقات الجديدة

مركز المعلومات يناقش دور القطاع المالى فى دعم النمو الاقتصادى بمصر

أفضل طريقة لأداء مناسك الحج.. الإفتاء تكشف عنها

استجابة لتوجيهات الرئيس.. الحوار الوطني يعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة إنشاء مجلس للتعليم

أمريكا تعاقب دولة أفريقية بسبب رفضها للمثليين.. تعرف عليها؟

هشام آمنة: الحكومة تضع اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية على قمة جدول أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

فيديو

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ