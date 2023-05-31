أمريكا تعاقب دولة أفريقية بسبب رفضها للمثليين.. تعرف عليها؟

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن البيت الأبيض في عهد جو بايدن "منزعج بشدة" من قانون مكافحة المثلية الجنسية، الذي وقعه رئيس أوغندا يويري موسيفيني ليصبح قانونًا أمس الأول الاثنين.

وأضاف بلينكين إنه كان يتطلع إلى "تعزيز المساءلة" للمسؤولين الأوغنديين الذين انتهكوا حقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا، من خلال إجراءات محتملة تشمل تقليص التأشيرات.

وأوضح: “لقد وجهت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا لتحديث إرشادات السفر الخاصة بنا للمواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية وكذلك النظر في نشر أدوات قيود التأشيرة الحالية ضد المسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد بسبب انتهاك حقوق المثليين."

واجهت الحكومة الأوغندية هجمات شرسة واسعة النطاق بشأن القوانين الجديدة، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عنها.

ووصف بايدن، الذي أثار إمكانية فرض عقوبات على أوغندا، القانون بأنه "انتهاك مأساوي لحقوق الإنسان العالمية" بينما وصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، القانون بأنه "مدمر".