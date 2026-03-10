تعنت مستمر.. الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن أبرز متغيرات المشهد عند البوابة الرئيسية للمعبر تتمثل في تعسف إسرائيل، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، في إدخال مساعدات نوعية يحتاجها قطاع غزة بشدة في هذا التوقيت.

وأوضح خلال رسالته عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحديث يدور عن شاحنات محمّلة بمواد غذائية أساسية، من بينها لحوم ودواجن، إضافة إلى شحنات من الكبدة المجمدة، مضيفا أن هذه الشاحنات تمثل نموذجًا للمساعدات التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل، في ظل النقص الحاد في الغذاء، مؤكدًا أن كل طفل داخل قطاع غزة في أمسّ الحاجة إلى وصول مثل هذه الإمدادات.

وأشار إلى أن الدواجن المجمدة الموضوعة داخل الثلاجات سيتم إعادتها مؤقتًا للحفاظ عليها، على أن يحاول العاملون في معبر رفح إدخالها مجددًا مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأضاف أن مساعدات نوعية جديدة ستصل أيضًا غدًا من الأراضي المصرية، حيث ستتحرك مع الساعات الأولى من صباح الغد، وهي مرسلة من وزارة التموين عبر إدارة المساعدات الدولية، ومن المقرر أن تصل أولًا إلى المراكز اللوجستية والاستراتيجية في مدينة العريش، قبل التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لإعطاء أولوية إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة.