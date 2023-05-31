سلام مستدام.. ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعايش مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي بناء علاقات مع موسكو بأكثر الشروط سلمية، لأن روسيا ستكون دائما جارتها.

وقال "ماكرون"، متحدثا في جلسة لمنتدى جلوبسيك الأمني في براتيسلافا، “سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن جغرافيتنا لن تتغير… سنبقى حيث نحن، وستبقى روسيا داخل نفس الحدود. نحن بحاجة إلى بناء مساحة من السلام المستدام تسمح لنا بالعيش جنبا إلى جنب مع روسيا بأكثر الشروط سلمية. لا يمكنك العيش كما لو كان هناك محيط بيننا”.

وأشار إلى أن روسيا ستعود إلى الساحة الدولية "عندما يكون هناك سلام مستدام بشروط كييف وفقا للقانون الدولي”.

وردا على سؤال حول موقفه من "العملية القضائية الدولية" ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار ماكرون إلى أهمية الحفاظ على الحوار لحل النزاع.

وقال “ماكرون”، "إذا كان لدينا في الأشهر المقبلة فرصة للحوار مع السلطات القائمة في روسيا وسيكون الاختيار بين المفاوضات أو المحاكمة، سأكون صادقا: علينا التفاوض مع القادة الذين لدينا، حتى لو كان عليك غدا محاكمتهم في محكمة دولية. الأولوية هي إنهاء هذه الحرب من خلال بناء سلام مستدام".