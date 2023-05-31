روسيا تكشف حقيقة نشر وحدات عسكرية على أراضي زابورويجيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تريد نشر وحدات عسكرية أو معدات مخصصة للعمليات الهجومية على أراضي محطة زابورويجيا للطاقة النووية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن أوكرانيا عرقلت جميع مبادرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لتعزيز سلامة محطة زابورويجيا.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة محطة زابوروجيا وتأمين حماية لا تستطيع أوكرانيا انتهاكها.

وكان مسؤول كبير عينه الروس في جنوب أوكرانيا، قال اليوم الأربعاء، إن سلسلة انفجارات وقعت في بلدة بولوجي القريبة من الخطوط الأمامية قرب محطة زابوريجيا.

وأوضح فلاديمير روجوف، عضو المجلس المشكل من قبل روسيا للإدارة المدنية العسكرية في زابوريجيا، على “تليجرام” أن "صوت الانفجارات عال في بولوجي. سمعت سلسلة من الانفجارات في المدينة”.

وفي وقت سابق، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أنه يخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا في سياق جهوده لضمان سلامة محطة زابوريجيا النووية.

وقال جروسي للصحفيين في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنه يخطط لزيارة كييف ومحطة زابوريجيا وموسكو، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الاتصال بكلا الطرفين.

ولم يذكر جروسي أي مواعيد محتملة لزياراته، حسب “روسيا اليوم”

وأشار إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيراقبون التزام الطرفين بالمبادئ التي طرحها لضمان سلامة المحطة النووية، مشيرا إلى أنه من المخطط لتعزيز حضور خبراء الوكالة الدولية في محطة زابوريجيا.

وكان جروسي قد قدم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، مبادئ ضمان أمن محطة زابوريجيا الذرية.

ودعا طرفي النزاع للامتناع عن استهداف المحطة وعدم استخدامها لنشر معدات عسكرية وتخزين الذخيرة فيها، وحماية كافة المكونات الضرورية للعمل الآمن للمحطة.