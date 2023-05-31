روسيا تعلن انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في منطقة ماردكيرت في ناجورنو كاراباخ في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، "سجلت قوات حفظ السلام الروسية انتهاكًا واحدًا لنظام وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية في منطقة ماردكيرت. ولم تقع إصابات".

وأضافت أن “قيادة كتيبة حفظ السلام الروسية تجري تحقيقا في الواقعة مع الجانبين الأذربيجاني والأرمن”.

وفي وقت سابق، اشتبك رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في قمة “EAEU” في موسكو.

وكان السبب هو استخدام علييف مصطلح "ممر زانجيزور”، وردا على ذلك، قال باشينيان إن هذه العبارة استخدمت في السنوات الأخيرة للتعبير عن مطالبات إقليمية ضد أرمينيا.

وأشار رئيس الوزراء الأرمني، إلى أنه في البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان، لم يذكر سوى ممر واحد - لاتشين، يربط أرمينيا بـ ناجورنو كاراباخ.

وصرح رئيس أذربيجان، أنه لا توجد مطالبات إقليمية في كلماته، وأن المصطلح الذي استخدمه مقبول في الممارسة الدولية.

كما لم يتفق زعماء أرمينيا وأذربيجان على مسألة تشغيل ممر لاتشين.

وصرح باشينيان بأن هذا الممر مغلق، ولكن لم يوافق علييف على ذلك.