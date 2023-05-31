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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

هل يلعب مظهر الفنانات
هل يلعب مظهر الفنانات دور في تمثيل أدوارهم ؟

تحتاج الفنانات إلى اختيار الملابس وتسريحات الشعر التي تتناسب مع الشخصية التي تقدمها، وذلك لإبراز الشخصية بشكل جيد، مما يجعل المشاهد يصدق ما يراه.

هل يلعب مظهر الفنانات دورا في تقديم أدوارهن ؟

وعلق مصفف الشعر أحمد منير، إن مظهر الفنانات من حيث تسريحات الشعر والماكياج، يلعب دوراً كبيراً في الشخصيات اللاتي يقدمنها، فكل شخصية تحتاج إلى طريقة ملابس تتناسب مع دورها وتسريحات شعر وماكياج أيضا.

 

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وأوضح منير في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن عدم التوفيق في إختيار الشعر والمكياج وحتى الملابس يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الشخصية التي تقدمها الفنانة بالإضافة إلى عدم تصديقها  من قبل الجمهور.

وأشار منير، إلى أن الشخصية القوية تحتاج إلى تسريحة شعر مختلفة عن الشخصية الضعيفة، وأن الألوان المستخدمة في الماكياج يجب أن تتناسب مع الشخصية، والمزاج الذي يحتاجه الدور.

وأكد منير، على أهمية العمل الجماعي بين مصفف الشعر وفريق الإنتاج والملابس والماكياج لإيجاد الإطلالة المناسبة لكل دور، والإهتمام بتحديث نفسه باستمرار ومتابعة أحدث صيحات الموضة لتحقيق أفضل النتائج ولإعطاء الفنانات الثقة بأنفسهن وإبرازهن بالشكل المثالي.

واختتم منير، أن العناية الجيدة بالمظهر يمكن أن تساعد في تصديق الجمهور للدور ونجاحه.

الفنانات الشخصية تسريحات الشعر المكياج مصفف الشعر

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