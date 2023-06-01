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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسي يتمتع بعاطفة صادقة..والخطاب الديني بحاجة إلى العمل

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع بشخصية ذات عاطفة دينية صادقة، ومرد ذلك إلى نشأته في الدينية الصالحة، فهو محب للصالحين وللعلماء ويقدرهم ويعرف لهم مكانتهم، ولمست ذلك باستمرار خلال لقائي به، وهي لمحة طيبة تؤكد وتعبر عن مدى حبه واهتمامه بالعلم وتقديره للعلماء، حيث كان سيادته حريصا على تقديم ما ينبغي من دعم وأن يظهر محبته في كل مناسبة.

الدكتور أحمد عمر هاشم 

وأوضح أحمد عمر هاشم خلال حديث لـ صدى البلد: أن الخطاب الديني يحتاج خلال رحلة تجديده إلى أن يكون على نحو أكبر وأوسع وأدق وأعمق، وأن يشتمل على إعادة النظر في المقررات الدراسية في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات من أول سنة إلى آخر سنة، وهذا يقتضي أن نعد المعلم الجيد الذي يستطيع أن يأخذ بيد طلابه إلى هذا المستوى الفكري المنفتح على العالم من حوله، وأن يواكب التحدي الحضاري الذي يعيشه العالم، وأن يواكب الانفجار المعرفي الذي تشهده الدنيا.

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وتابع أحمد عمر هاشم: فكل ذلك يقتضي من المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والجمعيات الشرعية، والمؤسسات الدينية والفكرية أن تتضامن جميعا على قلب رجل واحد من أجل النهوض بالفكر والتحدي ومواجهة الفكر بالفكر، خاصة أن هناك فكراً مغلوطاً اندس وسط المفاهيم وحاول بعض الذين يروجون له أن يقولوا هذا هو الصحيح رغم أنه يحل ما حرم الله، بل إنه يحل الدماء أحيانا وهذا من أبشع الجرائم التي يجب أن تواجَه وأن يتطهر منها المجتمع.

وشدد الدكتور أحمد عمر هاشم على أنه ليس معنى تجديد أو تصحيح الفكر الديني أننا نقول جئنا بأمر جديد، لا نحن لم نأتِ بأمر جديد، فالفكر الديني موجود في القرآن وفي السنة وفي كتب الفقه وفي كتب العقيدة وفي كتب التراث، لكن يحتاج إلى من ينفض عنه غبار السنين، ومن يتناوله بالدقة والعمق وبالعمل قبل القول.

واختتم قائلا: المدرس الذي يوجه أبناءه بسلوكه قبل عمله، هو هذا الموجه الناجح الذي يبني فكراً وتجديداً للفكر الديني الصحيح، وكما شهدنا ونحن في دراستنا حول بعض علماء جهابذة أمثال الإمام عبد الحليم محمود وأمثال الدكتور علي عبد الواحد وافي وغير ذلك من العلماء الذين كان لهم قدرهم وكان لهم فكرهم وجهودهم التي تذكر فتشكر.

احمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوقاف دار الإفتاء الخطاب الديني

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