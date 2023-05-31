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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف نفهم مصطلح البدعة فهما صحيحا ؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن المفهوم الصحيح للبدعة، وهل يجوز وصف البعض لمبادرة الصلاة على النبي في جماعة بالبدعة؟ 

المفهوم الصحيح للبدعة

الصلاة على النبي أمر رباني ونبوي، فقد أمرنا المولى تبارك وتعالى أن نصلي عليه في كل وقت سواء أكنا في الصلاة أم في الأذان وغيرها من الأوقات، ولما نزل قوله تعالى :"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)"، نزل جبريل وقال: إنَّ رَبِّي وَرَبكَ يَقُولُ: كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ ؟ قال: الله أعْلَمُ، قال: إذَا ذُكِرْتُ ذُكرتَ مَعِي".

ونحن نقول لمن قال ببدعة الذكر الجماعي بالصلاة على النبي، إن البخيل من ذكر عنده نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ عليه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ"، فالشقي هو الذي لا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وندعو الجميع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الآونة التي نحتاج فيها إلى كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ليرفع الله عنَّا الغمة وليحقق الخير للأمة وعلى الله قصد السبيل.

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كما أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة التي أمر رب العزة بها فقال سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ‌يُصَلُّونَ ‌عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، وأفضل الصيغ التي اختارها الشارع هي الصلاة الإبراهيمية.

أما عن الفهم الصحيح للبدعة فهي أمر مخترع في الشرع لم ينزل به التشريع، لذا نقول لمن يصف صلاتنا على النبي بالبدعة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها تشريع وأُمرنا بها، ونوقن أن مصر ستجني ثمار وبركة هذه المبادرة الطيبة في اللجوء إلى الله والتضرع بأحب عباده إليه.

مبادرة اعرف قدر نبيك 

وفي إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله، أطلقت مديرية أوقاف القاهرة مبادرة : "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أمس   الثلاثاء، بحضور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وجمع من قيادات الشباب والرياضة وجمع غفير من الشباب.


وقد أكد الدكتور خالد صلاح الدين حسونه مدير المديرية أن مبادرة: "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" من المبادرات السامية ولها غايات نبيلة، وتهدف إلى التعريف بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وبيان عظيم قدره (صلى الله عليه وسلم)، وأن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، حيث إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

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