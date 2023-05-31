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ديني

أيهما أفضل تكرار الحج أم سد حاجة الفقراء والمساكين؟ عمر هاشم يجيب

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

أيهما أفضل تكرار الحج أم سد حاجة الفقراء والمساكين؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

أيهما أفضل تكرار الحج أم سد حاجة الفقراء والمساكين؟

وقال أحمد عمر هاشم في تصريحات لـ صدى البلد: ليس هناك مانع من تكرار الحج مادام الإنسان منا يستطيع فعل ذلك، فإن كانت لديه القدرة على دعم الفقراء والمساكين ودعم احتياجاتهم بجانب حجه بيت الله الحرام فنعم الأمر ذلك، ولكل منا حقه في تحديد الأولوية التي يراها، وأن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى في عونه مادام في عون أخيه. 

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم: فإذا كان هناك فقراء يحتاجون إلى الصدقة فعليه أن يقوم بأداء هذا الواجب نحوهم فيعطيهم حقوقهم ويتصدق عليهم، ويصل أرحامه بإغنائهم عن السؤال، ثم يريد أن يكرر الحج أو العمرة لا نقول له لا، مشيراً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى به ساعة من ليل أو نهار).

وشدد عضو هيئة كبار العلماء في بيان أيهما أفضل تكرار الحج أم إطعام الفقراء والمساكين؟ نقول: على المسلم أن يعلم أنه كما يؤدى الحج والعمرة لغفران ذنوبه فهناك أمور أخرى تؤدي لغفران الذنوب وهي سد حاجة الفقراء والمساكين وصله الأرحام ومساعدة المحتاجين، وإذا أدى كل هذه الحقوق وأراد أن يحج فلا مانع، أما أن نقول يحج فقط ولا يؤدى هذه الواجبات فنقول له إذا كنت تريد الحج أد الواجبات أولاً ادفع زكاة مالك، أعط الفقراء والمساكين، وصل أرحامك، وساهم في زواج اليتيمات، ولا مانع أن تحج أو تعتمر في كل عام.

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رحمة الله الواسعة

كما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن رحمة الله واسعة وأن الله يغفر الذنوب وهو الغفور الرحيم .

وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه " من هدي القرآن " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا تقنطوا من رحمة الله- سبحانه وتعالى- "، موضحاً أن رحمة الله وسعت كل شيء، ومهما أسرف الإنسان عليه أن يعلم أن رحمة الله متواجدة ".

وأكمل أحمد عمر هاشم :" لا يأس من رحمة الله وعلى الإنسان أن يُقبل  على الله وهو على يقين بان الله غفور رحيم يغفر أي ذنب ".

ولفت أحمد عمر هاشم إلى أن " الله أكد أن رحمته غلبت غضبه، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله مع أي ذنب يرتكبه ".

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