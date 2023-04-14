من هدي القرآن| أحمد عمر هاشم يكشف أسرار سورة يس

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن سورة يـس تعد من أعظم سور القرآن الكريم، لأن آياتها توضح عقاب من استهزأ برسل وأنبياء الله في الدنيا والأخرة.

أسرار سورة يس

وأضاف أحمد عمر هاشم خلال برنامج «من هدى القرآن» على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الدول والأشخاص في الوقت الحالي يستهئزون برسل الله، كما أن هؤلاء الأشخاص لا يدركون العقاب المنتظر لهم عقب الاستهزاء برسل الله.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: سورة يس تحتوى على العديد من آيات الله التي تؤكد على وحدانيته، وقدرته على تغير كل شيء، وفقا لقوله تعالي ﴿وَءَایَةࣱ لَّهُمُ ٱلَّیۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ ۝٣٧ وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِی لِمُسۡتَقَرࣲّ لَّهَاۚ ذَ ٰ⁠لِكَ تَقۡدِیرُ ٱلۡعَزِیزِ ٱلۡعَلِیمِ ۝٣٨ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِیمِ ۝٣٩ لَا ٱلشَّمۡسُ یَنۢبَغِی لَهَاۤ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّیۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلࣱّ فِی فَلَكࣲ یَسۡبَحُونَ ۝٤٠﴾.

وأوضح أحمد عمر هاشم، أن آيات كثيرة ومتعددة في الحياة مثل ظاهرتي القمر والشمس، كما أن الله سيرى آياته في الآفاق وفي كل الأنفس، موضحًا أن الله خلق الخيل والحمار والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.

سيرة آل بيت النبي

كما فسر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقصد من الجزء الثاني والعشرون من المصحف الشريف، الذي يتناول سيرة آل بيت النبي- صلى الله عليه وسلم.

وقال عمر هاشم، خلال تقديم برنامج «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، إن من لا يصل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال الصلاة تكون صلاته ناقصة، مردفا أنه لآل البيت عز لا يزول ومجد لا تطوله العقول.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقول الله تعالى في سورة الأحزاب: «قَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا»، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أعطى اهتماما كبيرا بآل بيت رسول الله.