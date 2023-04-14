عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من هدي القرآن| أحمد عمر هاشم يكشف أسرار سورة يس

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن سورة يـس تعد من أعظم سور القرآن الكريم، لأن آياتها توضح عقاب من استهزأ برسل وأنبياء الله في الدنيا والأخرة.

أسرار سورة يس 

وأضاف أحمد عمر هاشم خلال برنامج «من هدى القرآن» على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الدول والأشخاص في الوقت الحالي يستهئزون برسل الله، كما أن هؤلاء الأشخاص لا يدركون العقاب المنتظر لهم عقب الاستهزاء برسل الله.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: سورة يس تحتوى على العديد من آيات الله التي تؤكد على وحدانيته، وقدرته على تغير  كل شيء، وفقا لقوله تعالي ﴿وَءَایَةࣱ لَّهُمُ ٱلَّیۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ ۝٣٧ وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِی لِمُسۡتَقَرࣲّ لَّهَاۚ ذَ ٰ⁠لِكَ تَقۡدِیرُ ٱلۡعَزِیزِ ٱلۡعَلِیمِ ۝٣٨ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِیمِ ۝٣٩ لَا ٱلشَّمۡسُ یَنۢبَغِی لَهَاۤ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّیۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلࣱّ فِی فَلَكࣲ یَسۡبَحُونَ ۝٤٠﴾.

وأوضح أحمد عمر هاشم، أن آيات كثيرة ومتعددة في الحياة مثل ظاهرتي القمر والشمس، كما أن الله سيرى آياته في الآفاق وفي كل الأنفس، موضحًا أن الله خلق الخيل والحمار والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.

سيرة آل بيت النبي

كما فسر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقصد من الجزء الثاني والعشرون من المصحف الشريف، الذي يتناول سيرة آل بيت النبي- صلى الله عليه وسلم.

وقال عمر هاشم، خلال تقديم برنامج «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، إن من لا يصل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال الصلاة تكون صلاته ناقصة، مردفا أنه لآل البيت عز لا يزول ومجد لا تطوله العقول.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقول الله تعالى في سورة الأحزاب: «قَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا»، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أعطى اهتماما كبيرا بآل بيت رسول الله.

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء القران الكريم من هدي القرآن سورة يس الاستهزاء برسل الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كثافة عددية..تحرك عاجل من السعودية لتأمين المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 15 كلمة مستجابة ولا تغفلها

ليلة 24 رمضان| آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر .. بث مباشر

بث مباشر .. صلاتا العشاء والتراويح بمسجد الإمام الحسين الليلة 24 من رمضان

دعاء ليلة القدر لقضاء الحاجة.. 17دعوة لا يخيب من رددها حتى مطلع الفجر

يترأسه الإمام الطيب .. ماذا قدم مجلس حكماء المسلمين خلال 9 أعوام من إنشائه ؟

الأوقاف: حق الرحم موضوع خطبة أول جمعة في شهر شوال 1444 هـ

بث مباشر .. صلاتا العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين الليلة 24 في رمضان

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. السؤال23 من وفوق كل ذي علم عليم

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالإنسان الصالح

الأهلي يتقدم أمام فاركو بثنائية متولي وشريف فى الشوط الأول

بالصور.. مواجهات عنيفة بين محتجين والشرطة الفرنسية في باريس

بأقل من 100 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة كورية في مصر |صور

الأهلي ضد فاركو .. الشحات يهدر والشناوي يتصدى لهدف بعد نصف ساعة

تطاول بحجة الحرية.. تحرك عاجل من تركيا بشأن حرق المصحف في الدنمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم المطاريد.. تعرف على الضحية ال 24 لرامز جلال غدا l خاص

مسلسل ستهم الحلقة 23.. مواجهة نارية بين روجينا ونجاة وجحود الأبناء

أنا ست قادرة وعايزة راجل قوي.. أبرز إطلالات رضوى الشربيني

الكحكة برغيفين عيش| جمال شعبان يكشف عن القدر المسموح بتناوله من حلويات العيد

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ