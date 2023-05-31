عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

روشتة نبوية لمواجهة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج يكشفها عمر هاشم

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

تعد ظاهرة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، واحدة من المشكلات التي تؤرق المجتمعات، ويكثر البحث عن حلول لها في ضوء نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة، ومن خلال حديثنا مع الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أجاب عن سؤال: كيف نواجه غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج؟

كيف نواجه غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج؟

قال الدكتور أحمد عمر هاشم لـ صدى البلد، إن السنة النبوية المطهرة لم تخلُ من الأحاديث التي تدعم الإنسان في تحقيق الفطرة السليمة في الزواج، وأوصت الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير على الشباب، فقال صلى الله عليه وسلم:" أقلهن مهرًا أكثرهن بركة".

وبين أنه ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه:" التمس ولو خاتمًا من حديد"، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي جعلت الأخلاق معياراً في اختيار الزوج والزوجة على حدٍ سواء بما يضمن تنشئة أسرة سوية وبيئة خصبة لإنجاب الذرية الصالحة. 

وحدات سكنية بأقساط مناسبة| شيخ الأزهر يقدم “روشتة” لعلاج ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج

خطيب المسجد الحرام: الزواج علاقة شرعية تجلب لك 4 أرزاق دنيوية

غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال في حديثه الرمضاني «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC» إن انتشار ظاهرة غلاء المهور وما يرتبط بها من إسراف في التجهيزات والحفلات في المجتمعات الإسلامية، ترتب عليها ظواهر أخرى انعكست سلبًا على الشباب والفتيات والعائلات.  

وأشار شيخ الأزهر خلال إلى أن ظاهرة العنوسة التي تضرب معظم العائلات الفقيرة والمتوسطة الحال، وظاهرة (العذوبة) التي يعاني الشباب من خلالها ضغوطًا نفسية هائلة؛ من أجل أن يحتفظ بطهره وعفافه وطاعة أوامر ربه»، نافيًا وجود فرق في تلك المعاناة اليومية بين الفتى والفتاة من الشباب.

كما أوضح الإمام الأكبر أن من المفارقات في هذا الأمر أن المعاناة التي تعرض للشاب أو الفتاة؛ بسبب الالتزام الخلقي من جانب والضغوط الغريزية من جانب والصراع بينهما، تلك المعاناة تعرض للشباب المنحرف نتيجة الصراع بين انحرافه من جانب وبين عجزه عن التأهل بزوجه»، مضيفاً : «وليس من شك أن هذا الصراع الغريزي بين عقيدة الشباب وفكرهم من جانب وبين سلوكهم وتصرفاتهم من جانب آخر، أثر سلبي على التوازن النفسي والهدوء العاطفي اللازم لبناء المجتمعات وتقدمها».

وقال إنه «لا حل لتلك المشكلة إلا تيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام، بعدما خلصها مما تراكم عليها من أثقال العادات والتقاليد، وبخاصة في عصورنا الحديثة»، فإذا كنا ننادي اليوم بضرورة تجديد الخطاب الديني، فإن أول خطاب يجب البدء بتجديده وإعادة إنتاجه هو هذا الموضوع.

غلاء المهور ارتفاع تكاليف الزواج كيف نواجه غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج السنة النبوية الدكتور أحمد عمر هاشم احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء تيسير الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

كارثة تهدد محصول المانجو هذا العام |الزراعة تكشف الحقيقة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

جسور | إجراء عاجل من وزارة الحج والعمرة السعودية

موضوعات متعلقة

أيهما أفضل تكرار الحج أم سد حاجة الفقراء والمساكين؟ عمر هاشم يجيب

علي جمعة: صلاح النفس ومنهجها القويم في المحبة والاحترام للمخلوقات واحد

عقوبة من ترك الصلاة على النبي .. احذر سبعة أمور في الدارين

دعاء سيدنا إبراهيم للرزق والذرية الصالحة.. بشارة عظيمة لمن أدركه قبل الفجر

أعمال تدخل الجنة.. 6 كنوز عظيمة تسهل على الجميع

النشرة الدينية.. الأوقاف تعلن إجازة الأربعين النووية على يد أحمد عمر هاشم.. و3 أدعية لتهدئة النفس والأعصاب

أقيم مع ابنتي وزوجها فهل تجزئ أضحية واحدة عنا؟ مجدي عاشور يجيب

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز صيام يوم الإثنين بنية التطوع وقضاء رمضان؟.. وحكم تقبيل المصحف ووضعه على الصدور

ترشيحاتنا

رضا حجازي يكشف ملامح التعليم خلال الـ 20 سنة القادمة

التعليم: النسبة الأكبر من المتقدمين لـ وظيفة 30 ألف معلم شباب

هولندا تتعاون مع مصر لـ تطوير المحليات والخدمات البلدية وتدريب الكوادر

التعليم: عملية اختيار الـ 30 ألف معلم أجريت بشفافية وبدون واسطة ..فيديو

زيادة اليورانيوم.. بيان صادم لـ الطاقة الذرية بشأن انتهاك إيران قيود برنامجها النووي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. موقف نجم الوداد المغربي من المشاركة أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ