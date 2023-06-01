سيدة تثير الجدل بفقدان 88 كجم من وزنها.. تعرف على قصتها

أثارت كيلا لافيند وهي سيدة أمريكية الكثير من الجدل وذلك بعد خروجها للسوشيال ميديا وأعلانها عن فقدان لحوالي 88 كيلو من وزنها بعد تعرضها لموقف محرج أثناء سفرها من لاس فيغاس إلى لوس أنجليس واضطرارها لشغل مقعدين وذلك على متن الطائرة بسبب زيادة وزنها المفرطة

وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية.أشارت كيلا لافيند أنها تزن أكثر من 152 كيلوجرامًا عندما استقلت طائرة ، والتي شغلت خلالها مقعدين من مقاعد الطائرة بسبب حجمها الكبير قررت بعد تلك الموقف المحرج محاولة انقاص وزنها حتى تمكنت من خسارة حوالي 88 كيلوجراما بعد لجؤها إلى جراحة تكميم للمعدة، وممارسة رياضة رفع الأثقال وتمارين القلب.

قد عبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن شكرهم لتشجيعهم من خلال عرض تجربتها على محاولة تغيير حياتهم والتخلص من الوزن الزائد