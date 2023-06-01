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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصرف يفعله الجميع.. هذا الأمر يمنعك من النوم ويصيبك بالأرق

الأرق
الأرق

يعاني عدد كبير من البشر من الأرق المستمر، مما جعل عدم النوم محل دراسة مجموعة من الباحثين، في دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة فلوريدا أتلانتيك ليجدوا أن تصرف شائع يعد سببا في شدة الأرق.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، وجد العلماء أن مراقبة الوقت أثناء الليل يمكن أن تزيد من شدة الأرق وتتسبب في استخدام أكبر لأدوية مساعدة النوم.

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سبب الأرق وقلة النوم 

قام الباحثون بتحليل بيانات من مسح أجري على 21000 شخص. ركز الباحثون على العلاقات بين الأرق ومراقبة الوقت واستخدام أدوية النوم. وجد الباحثون ارتباطًا قويًا بين هذه المتغيرات الثلاثة.

وذكر أولئك الذين يعانون من الأرق مزيدًا من مراقبة الساعة واستخدامًا أكبر لمساعدات النوم، وجد الباحثون أيضًا أن الإحباط من عدم القدرة على النوم كان مرتبطًا بشدة باستخدام أدوية النوم ، مما يدعم الفرضية القائلة بأن مشاهدة الساعة تؤدي إلى زيادة استخدام مساعدات النوم لأن الإحباط يجعل الأرق أسوأ.

يقول أستاذ علم النفس إيان داوسن ، المؤلف الرئيسي للدراسة: "وجدنا أن مراقبة السلوك الوقتي لها تأثير أساسي على استخدام أدوية النوم لأنها تؤدي إلى تفاقم أعراض الأرق".

ومع ذلك ، يقول دواسون إن الإحباط من عدم القدرة على النوم له أهمية كبيرة أيضًا. يوصي الباحثون بعلاجات مثل إعادة الهيكلة المعرفية للحد من كلا العاملين من أجل تقليل اعتماد الناس على أدوية النوم.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يراقبون الساعة بشكل دائم خلال الليل يمكن أن يعانوا من مشاكل في النوم وقلة النوم، مما يؤثر سلباً على جودة حياتهم وصحتهم بشكل عام.

وبحسب الدراسة، فإن مراقبة الساعة تزيد من مستويات القلق والتوتر، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم بشكل جيد. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم قد يصبحون أكثر توتراً وتشوشاً خلال النهار، مما يترك أثراً سلبياً على أدائهم في العمل أو في الدراسة.

مشاكل صحية بسبب الأرق

ويعتبر الأرق من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويعتبر السبب الرئيسي وراء الكثير من المشاكل الصحية الأخرى مثل الاكتئاب والقلق والتوتر.

ومن أجل تجنب مشاكل النوم والأرق، ينصح الخبراء باتباع أنماط حياة صحية مثل الحصول على نوم كافي ومنتظم، وتجنب تناول المشروبات الكافئة قبل النوم والحد من تناول الكافيين، والمحافظة على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

وبهذه الدراسة الجديدة، يتعين على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم أو الأرق أن يتجنبوا مراقبة الساعة بشكل دائم خلال الليل.

الأرق وقلة النوم أكل صحي الأسترخاء الإكتئاب

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