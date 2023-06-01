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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عجلة سيارة تتجاوز السياج والمدرجات وتحطم أخرى.. فيديو

عجلة سيارة تتجاوز
عجلة سيارة تتجاوز السياج والمدرجات

اصطدم السائق  فيليكس روزنكفيست بالحائط  في الجولات الختامية لسباق السيارات  Indianapolis 500، ونتيجة الاصطدام بالحائط طارت عجلة السيارة بسرعة كبيرة وعبرت من فوق السياج، والمدرجات وفي النهاية سقطت العجلة في ساحة انتظار سيارات بجانب حلبة السباق.

عجلة سيارة تتجاوز السياج والمدرجات وتحطم سيارة

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ومن جانبه أوضح روجر بينسك  مالك شركة IndyCar قائلا: "أنا متأكد من أن مسؤولي سلسلة السباقات سيحققون في سبب تحطم عجلة قيادة السيارة، والذي تجاوز السياج والمدرجات الكبرى قبل أن يسقط على سيارة متوقفة، وكنا محظوظين للغاية لأننا لم نتعرض لحادث سيء".

عجلة سيارة تتجاوز السياج والمدرجات وتحطم سيارة

سقطت عجلة القيادة على سيارة شيفروليه المتوقفة متوقفة بساحة الانتظار، ووقع الحادث أمام عدد كبير من المشاهدين يصل الي  300 ألف متفرج، وكانت العجلة قريبه جداً من مدرج كامل في المنعطفين 1 و 2، ولكن العجلة عند السقوط لم تصب احد بأي أذى.

عجلة سيارة تتجاوز السياج والمدرجات وتحطم سيارة

واختتم بينسكي  الذي فاز سائقه جوزيف نيوجاردن بالسباق قائلا" لقد رأيت ما حدث ، ورأيت العجلة وهي ترتد فوق مبنى وذهبت واصطدمت بسيارة هناك ، وهو أمر مثير للقلق بشكل واضح".

فيليكس روز سباق السيارات Indianapolis 500 عجلة السيارة حلبة السباق شركة IndyCar

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