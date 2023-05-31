سيارات كهربائية 2023 تقطع أطول المسافات في السير| صور

تتنافس شركات صناعة السيارات الآن علي إنتاج السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها عالم السيارات، حيث تعمل الشركات علي إنتاج سيارات لا ينتج عنها عادم ملوث وتعمل بالطاقة النظيفة للحفاظ علي صحة المواطنين، وبالإضافة الي أن السيارات الكهربائية الجديدة توفر أكبر قدر من المميزات الحديثة .

يرصد موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات كهربائية تظهر خلال عام 2023 وهي صاحبة أبعد مدي للسير ومنها سيارة مرسيدس EQS، وتسلا موديل 3.

1- مرسيدس EQS

تحصل سيارة مرسيدس EQS الكهربائية علي قوتها من محرك ينتج قوة 329.5 حصان، وتتسارع سيارة 329.5 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 209 كم/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 729 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

مرسيدس EQS الكهربائية

تصل سيارة مرسيدس EQS الكهربائية الي سوق السيارات السعودي بسعر 355.080 ألف ريال سعودي .

2- تسلا موديل 3

تتميز سيارة تسلا موديل 3 الكهربائية بإمكانية التنقل الانسيابي والسريع، وتقدم سيارة تسلا موديل 3 الكهربائية مدى سير يصل إلى 601.8 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري، وتتسارع سيارة تسلا موديل 3 من 0-100 كم/ ساعة في مدة 5.1 ثانية .

تسلا موديل 3

يتراوح سعر تسلا موديل 3 من 185.000 ويصل إلى 236.000 ألف ريال سعودي.

3- بي إم دبليو iX

تنتمي سيارة بي إم دبليو iX الي فئة السيارات الـ SUV، وتحصل سيارة بي إم دبليو iX الكهربائية علي قوتها من محرك ينتج قوة 523 حصان، وتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.6 ثانية.

بي إم دبليو iX

يبلغ سعر سيارة الكهربائية في سوق السيارات السعودي 315.375 ألف ريال سعودي .

4- لوسيد أير

تصل قوة سيارة لوسيد أير السيدان الكهربائية الجديدة 696 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 1390 نيوتن/ متر، وتصل سرعته لوسيد أير القصوى إلى 270 كم/ ساعة، ويمكن لسيارة لوسيد أير السيدان قطع مسافة تصل الي 836 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

لوسيد أير الكهربائية

تباع سيارة لوسيد أير الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 271.998 ألف ريال سعودي .

5- فورد موستنج Mach-E

تقطع سيارة فورد موستنج Mach-E الكهربائية مسافة تصل الي 609 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة الي إعادة شحن البطارية مرة أخري، وتنتج فورد موستنج Mach-E قوة تصل إلى 523 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.6 ثانية .

فورد موستنج Mach-E

سعر سيارة فورد موستنج Mach-E يصل الي 315.375 ألف ريال سعودي .