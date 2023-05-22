سيارات كهربائية جديدة بـ مليون ونص| صور

مصنعو السيارات الآن يتجهون الي تصنيع السيارات الكهربائية لمواكبة التطورات المستقبلية، بالإضافة الي أن السيارات الكهربائية الآن أصبحت ملاز امن خصوصا بعد زيادة أسعار المحروقات عالميا، وبالتالي يتجه الآن المقلبين علي شراء سيارات جديدة للبحث عن سيارات كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات كهربائية جديدة أسعار لا تتجاوز المليون ونصف :



1- شيفروليه MELNO

يصل مدي سير سيارة شيفروليه MELNO موديل 2022 الي 410 كم في الشحنة الواحدة، أي ما يعادل 300 كم /ساعة، و تبلغ قوة محركها الكهربائي 110 كيلوواط، وينتج عزم دوران 350 نيوتن/متر.

شيفروليه MELNO موديل 2022

تباع سيارة شيفروليه MELNO موديل 2022 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

2- تويوتا CHR

تحتوي سيارة تويوتا CHR موديل 2022 علي بطارية 54.3 كيلوواط/ ساعة، ويمكنها قطع نطاق سير يصل الي 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري، وتحتاج الي 50 دقيقة لشحن البطارية بالكامل، متوسط استهلاك تويوتا CHR الكهربائية 13.1 كيلو واط ساعة / 100 كيلو متر.

تويوتا CHR موديل 2022

سعر سيارة تويوتا CHR موديل 2022 في السوق المصري للسيارات يصل الي مليون و 400 ألف جنيه .



3- فولكس فاجن ID.3 Pure

تملك سيارة فولكس فاجن ID.3 Pure محرك ينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0 إلى 60 كم/ساعة في 7.3 ثانية.

فولكس فاجن ID.3 Pure موديل 2022

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن ID.3 Pure موديل 2022 في سوق السيارات المصري مليون و 200 ألف جنيه .

4- فولكس فاجن ID.4 Pure Crozz

زودت سيارة فولكس فاجن ID.4 Pure Crozz بمحرك كهربائي ينتج قوة 150 كيلو واط / 204 حصان، وبها بطارية تبلغ سعتها الي 62 كيلو واط /الساعة ، ويصل مدي سير سيارة فولكس فاجن ID.4 Pure Crozz الي 335 كم/ساعة .

فولكس فاجن ID.4 Pure Crozz موديل 2022



فولكس فاجن ID.4 Pure Crozz موديل 2022 تباع داخل السوق المصري للسيارات بسعر مليون و 700 ألف جنيه .



5- فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz

تتوافر سيارة فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz ببطارية تبلغ سعتها 58 كم/ساعة، ويبلغ مدي سير فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz ما بين 436 و 588 كم/ساعة، ويمكن للسيارة قطع مسافة تصل الي 418 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري ، وتنتج 301 حصان، وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في 6.6 ثانية .

فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz موديل 2022

تتواجد فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .