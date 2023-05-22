عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات كهربائية جديدة بـ مليون ونص| صور

سيارات كهربائية بـ
سيارات كهربائية بـ مليون ونص

مصنعو السيارات الآن يتجهون الي تصنيع السيارات الكهربائية لمواكبة التطورات المستقبلية، بالإضافة الي أن السيارات الكهربائية الآن أصبحت ملاز امن خصوصا بعد زيادة أسعار المحروقات عالميا، وبالتالي يتجه الآن المقلبين علي شراء سيارات جديدة للبحث عن سيارات كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة .

أسعار فولكس فاجن طوارق في السعودية| صور

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة| صور

يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات كهربائية جديدة أسعار لا تتجاوز المليون ونصف :


1- شيفروليه MELNO

يصل مدي سير سيارة شيفروليه MELNO موديل 2022 الي 410 كم في الشحنة الواحدة، أي ما يعادل 300 كم /ساعة، و تبلغ قوة محركها الكهربائي 110 كيلوواط، وينتج عزم دوران 350 نيوتن/متر.

 شيفروليه MELNO موديل 2022 

تباع سيارة شيفروليه MELNO موديل 2022 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

2- تويوتا CHR

تحتوي سيارة تويوتا CHR موديل 2022 علي بطارية 54.3 كيلوواط/ ساعة، ويمكنها قطع نطاق سير يصل الي 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري،  وتحتاج الي 50 دقيقة لشحن البطارية بالكامل، متوسط استهلاك  تويوتا CHR  الكهربائية 13.1  كيلو واط ساعة / 100 كيلو متر.

تويوتا CHR موديل 2022

سعر سيارة تويوتا CHR موديل 2022 في السوق المصري للسيارات يصل الي مليون و 400 ألف جنيه .


3- فولكس فاجن ID.3 Pure

تملك سيارة فولكس فاجن ID.3 Pure محرك ينتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0 إلى 60 كم/ساعة في 7.3 ثانية.

 فولكس فاجن ID.3 Pure موديل 2022 

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن ID.3 Pure موديل 2022 في سوق السيارات المصري مليون و 200 ألف جنيه .

4- فولكس فاجن  ID.4 Pure Crozz

زودت سيارة فولكس فاجن  ID.4 Pure Crozz بمحرك كهربائي ينتج قوة 150 كيلو واط / 204 حصان، وبها بطارية تبلغ سعتها الي  62 كيلو واط /الساعة ، ويصل مدي سير سيارة فولكس فاجن  ID.4 Pure Crozz الي  335 كم/ساعة .

فولكس فاجن  ID.4 Pure Crozz موديل 2022


فولكس فاجن  ID.4 Pure Crozz موديل 2022 تباع داخل السوق المصري للسيارات بسعر مليون و 700 ألف جنيه .


5- فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz

تتوافر سيارة فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz ببطارية تبلغ سعتها 58 كم/ساعة، ويبلغ مدي سير فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz ما بين 436 و 588 كم/ساعة، ويمكن للسيارة قطع مسافة تصل الي 418 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري ، وتنتج 301 حصان، وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في 6.6 ثانية .

 فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz موديل 2022 

تتواجد فولكس فاجن ID.6 Pure Crozz موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

شيفروليه MELNO تويوتا CHR فولكس فاجن ID 3 Pure فولكس فاجن ID 4 Pure Crozz فولكس فاجن ID 6 Pure Crozz

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

موضوعات متعلقة

«الأيقونة».. قارب كهربائي من BMW| شاهد

مواصفات سيتروين C5 X 180 الهجين 2024 | صور

سيارات تنتج وقودًا.. ضوء الشمس يحول أكسيد الكربون والماء لطاقة|تفاصيل

تظهر لأول مرة.. جيلي GX3 Pro كروس أوفر بـ 500 ألف جنيه

الخيار الأول دائماً.. سعر هيونداي فيرنا بمصر| صور

تخفيضات 40% على صيانة سيارات مرسيدس من 2008 حتي 2020| تفاصيل

سيارات مستعملة ممتازة بـ 125 ألف جنيه| صور

تبدأ من 465 ألف جنيه.. سيارات يابانية و أوروبية 2023 مضمونة |صور

ترشيحاتنا

وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

أمام مجلس الأمن.. السودان يشكر مصر على معاملة المواطنين الهاربين من القتال

أزمات اقتصادية ودستورية .. النواب الأمريكي يحذر بايدن والديمقراطيين بشأن سقف الديون

قبل 1 يونيو.. أمريكا تنتظر الكلمة الأخيرة من بايدن ومكارثي |هل يتفقان؟

الرئيس السيسي يوجه بإعادة طفل لمدرسته بعدما تركها من أجل رعاية أهله

تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ