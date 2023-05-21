تخفيضات 40% علي صيانة سيارات مرسيدس من 2008 حتي 2020| تفاصيل

أعلن وكيل سيارات مرسيدس في مصر هذه الفترة عن عروض خاصة بصيانه سيارات مرسيدس GLK و C-Class من موديلات 2008 الي 2020 .

وتقدم تلك العروض تخفيضات خاصة تصل الي 40% علي صيانه طرازين من السيارات المستعملة الخاصة بسيارات مرسيدس المستعملة وليست الجديدة .

يقتصر العرض علي سيارتين من طرازات مرسيدس GLK ومرسيدس C-Class المستعملة من عام 2008 حتي عام 2020 .

والجدير بالذكر أن الشركة قد أطلقت نفس العرض في مارس الماضي على نفس الطرازين ولكن قيمة الخصم كانت 30% فقط، ولكن في شهر مايو من العام الجاري 2023 قام الوكيل بزيادة قيمة الخصم الي 40%.

- مرسيدس GLK

مرسيدس GLK

تحصل سيارة مرسيدس GLK علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 211 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 66 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وتستهلك 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

- مرسيدس C-Class

مرسيدس C-Class

زودت سيارة مرسيدس C-Class بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 255 حصان، وعزم أقصي للدوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقود سيارة مرسيدس C-Class الي 66 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 209 كم/ساعة، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .