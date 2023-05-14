تويوتا كورولا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة| صور

أطلقت شركة تويوتا اليابانية طرازها الجديدة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024، وستظهر كورولا في الأسواق من خلال فئتين منها السيدان، والهاتشباك.

سيارة تويوتا كورولا Nightshade موديل 2024

وتقترب سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 الفيس ليفت من الظهور في جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة، كما أنها ستقدم باسم تويوتا كورولا Nightshade.

تقدم السيارة الجديدة من تويوتا كورولا باسم Nightshade، وذلك لان الاسم يعبر عن ما تحتويه السيارة من مميزات وتكنولوجيات حديثة منها لمسات داكنة وسوداء، بالإضافة إلي أن سيارة تويوتا كورولا Nightshade الجديدة موديل 2024 ستظهر بنسخة تعمل بقوة الدفع الأمامي، ونسخة تعمل بقوة الدفع الخلفي للعجلات هجين .

محرك تويوتا كورولا Nightshade

تويوتا كورولا Nightshade 2024

وتستمد سيارة تويوتا كورولا Nightshade موديل 2024 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 169 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT.

والجدير بالذكر أن النسخة الهجين من سيارة كورولا Nightshade تنتج قوة 134 حصان.

مقصورة تويوتا كورولا Nightshade

تمتلك مقصورة سيارة تويوتا كورولا Nightshade الكثير من المميزات التكنلوجية المتقدمة منها، شاشة مقاس 4.2 بوصة للمعلومات ملونة، وأجزاء قماشية في المقاعد، وشاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس، و Safety Sense 3.0، ونظام صوتي JBL، وفتحة سقف قابلة للإمالة و الانزلاق، وشاحن لاسلكي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

تويوتا كورولا Nightshade موديل 2024

تصميم تويوتا كورولا Nightshade الخارجي

زودت سيارة تويوتا كورولا Nightshade موديل 2024 بتصميم مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، لمسات سوداء في السيارة تشمل الشعارات الخاصة بتويوتا، وشبكة رياضية سوداء لامعة، ومرايا جانبية باللون الأسود، وهواية باللون الأسود، وعجلات برونزية مقاس 18 بوصة، وجناح رياضي أسود، وسقف أسود.، ومشتت وشفة باللون الأسود.