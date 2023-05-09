تويوتا السعودية تطلق أوربان كروزر الجديدة لعام 2023 | صور

أطلق وكيل علامة تويوتا اليابانية فى المملكة العربية السعودية سيارة تويوتا أوربان كروزرالجديدة للعام 2023، من فئة الـSUV الرياضية المتعددة الاستخدامات.

جاءت تويوتا أوربان كروزر 2023 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، ومحرك كهربائي معًا وبقوة 101 حصان وعزم دوران 135 نيوتن-متر، مع نظام الدفع الجديد كليًا "Neo Drive" المساهم في تقليل استهلاك الوقود بمعدل يصل إلى 19.8 كم/لتر، وناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

تويوتا أوربان كروزر 2023

يميز تويوتا أوربان كروزر 2023 هيكلها الصلب ونظام التعليق المتميز لديها، بجانب قدرتهاعلى المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 5.4 متر، مما يكسبها مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة، كما تتفرد السيارة الجديدة بنظام دعامات "MacPherson" الأمامية الذي يوفر قيادة سلسة وآمنة.

تميز التصميم الخارجي الأنيق لسيارة تويوتا أوربان كروزر 2023 بشبك علوي من الأكريليك الكريستالي الفريد، مع زخارف مميزة من الكروم. ويأتي نظام الإضاءة النهارية DRL ليضفي مظهرًا حديثًا ومميزًا من خلال شريط جانبي عريض يمر على جانبَيْ شعار تويوتا، مع عجلات مقاس 17 بوصة.

تويوتا أوربان كروزر 2023

كما تضم تويوتا أوربان كروزر 2023 لوحة العدادات شاشة لعرض مجموعة من المعلومات مقاسها 4.2 بوصات، بالإضافة إلى عجلة القيادة القابلة للتعديل والإمالة، والمزودة بأزرار للتحكم في تشغيل السيارة وأنظمة الصوت. ويوفر كل ذلك تجربة قيادة سلسة وممتعة في أي مكان.

توفر تويوتا أوربان كروزر 2023 شاشة الوسائط المتعددة مقاس 7 أو 9 بوصات، والمزودة بنظامي "Apple CarPlay®" و"Android AutoTM" ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما تتوفر في المقصورة الداخلية ثلاثة منافذ USB، ونظام صوتي بستة مكبرات للصوت، ونظام تكييف أتوماتيكي قوي مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى مقاعد خلفية متحركة قابلة للطي بنسبة 60/40.

تويوتا أوربان كروزر 2023

بالحديث عن عنصر السلامة فى سيارة تويوتا أوربان كروزر 2023، جاءت بمستوى عالمي، مثل الوسائد الهوائية الست التي تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، وتشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية ستارية للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام التحكم في ثبات السيارة VSC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات HAC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ومستشعرات خلفية لركن السيارة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وغيرها الكثير من الميزات الأخرى.