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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة في مصر بدون أوفر برايس| تعرف عليها

سيارات بمصر بدون
سيارات بمصر بدون أوفر برايس

أسعار السيارات ترتفع في مصر مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو ربما مرتين، وربما ثلاثة في نفس الشهر، وتصاحب تلك الزيادات الرسمية المتواصلة في الأسعار ظاهرة الأوفر برايس التي تفرض سعر أضافي علي السيارة من قبل التجار، ولكن الآن اصبح الأوفر برايس يعرض من خلال الموزعين والوكلاء خصوصا بعد الزيادات المستمرة في الأسعار.

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في الماضي كنا نعلم عن ظاهرة الأوفر برايس ولكنها كانت تفرض علي سيارات معينة، أو إصدارات مميزة وخاصة، وكانت دائما ما تتلاقي في أقرب وقت ممكن ولكن في ظل الأزمات التي واجه قطاع صناعة السيارات مازالت ظاهرة الأوفر برايس مستمرة ويتعايش معها سوق السيارات .

يرصد موقع صدى البلد الإخباري 3 أنواع من السيارات يتم تداولهم في سوق السيارات المصرب بدون أوفر برايس علي أسعارها الرسيمة .

1- شانجان CS35

سيارة شانجان CS35 موديل 2022

تستخدم سيارة شانجان CS35 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج قوة 160 حصان، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقود سيارة شانجان CS35 الي 53 لتر.

الفئة الأولي موديل 2022 تباع بسعر 820 ألف جنيه بدون أوفر برايس .

الفئة الثانية موديل 2022 تباع بسعر 870 ألف جنيه بدون أوفر برايس .

الفئة الثالثة موديل 2022 تباع بسعر 930 ألف جنيه بدون أوفر برايس .

2- جاك J7

زودت سيارة جاك J7  بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 147 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، مدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT ، وتتسارع جاك J7 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

جاك J7 موديل 2022

تتوافر سيارة جاك J7 موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 719 ألف جنيه للفئة الأولي، و 749 ألف جنيه للفئة الثانية، بدون أوفر برايس .

3- دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية

تستمد سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية قوتها من محرك ينتج 147 حصان، وعزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، ويمكن لسيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية قطع مسافة سير تصل الي 412 كم/ساعة بالشحنة الواحدة دون الحاجة لأعاده شحن البطارية مرة أخري .

 دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية

تباع سيارة دونج فينج أيولوس E70 برو الكهربائية في سوق السيارات المصرب بدون أوفر برايس وبسعر 945 ألف جنيه .

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