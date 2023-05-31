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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استدعاء 90 ألف سيارة جيب جراند شيروكي .. اعرف السبب

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة NHTSA بالولايات المتحدة ، عن حملة استعائات جديدة لعدد كبير من سيارات جيب شيروكي بسبب عطل فنى يزيد من خطر وقوع حادث.

 

وأضافت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة ، ان حملة الاستدعاء تضم 89,372 سيارة جراند شيروكي بسبب مشكلة في عمود التوجيه، والتى قد تسبب فقدان التحكم في التوجيه اذا لم يتم اصلاحها .

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واوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA على أن إجمالي 53,965 سيارة جيب جراند شيروكي من موديلات 2022-2023 والتي تم تطويرها في الفترة ما بين 19 أكتوبر 2021 إلى 2 أبريل 2023 قد تأثرت بوجود عمود توجيه خاطئ، وهناك عدد 35.407 سيارة جيب جراند شيروكي L من طرازات 2021 أو 2023 والتي تم إنتاجها في الفترة من 27 يناير 2021 وحتى 4 أبريل 2023، وكانت جراند شيروكي L هي الإصدار الموسع للنموذج الذي يتوفر بـ 7 مقاعد.

 

وتابعت NHTSA، أن المكون الخاطئ ناتج عن عمود وسيط تم تجميعه بشكل غير صحيح، وقد ينفصل عن مفصل U وقد يلاحظ السائقون ضوضاء عند تدوير عجلة القيادة قبل فصل العمود المتوسط، وقد يؤثر ذلك على العجلات الأمامية التي لن تدور بشكل صحيح عند تحريك عجلة القيادة.

 

و أطلقت جيب تحقيقًا في 27 من فبراير 2023 ولم يتم العثور على أي سجلات لمساعدة العملاء ولم يتم العثور على تقارير ميدانية متعلقة بالمسألة ولم يكشف التحقيق أيضًا عن حوادث أو إصابات متعلقة بالمشكلة، وعلى الرغم من أن الشركة أشارت إلى وجود 15 مطالبة بالضمان.

 

وستبدأ شركة ستيلانتس الأم في إخطار التجار والمالكين في السابع من يوليو 2023، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء سيارات جيب بعد استدعاء جيب شيروكي الصغيرة بسبب مشكلة في الباب الخلفي مما قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص داخل السيارة وخارجها في حالات الحريق والحوادث، و سيقوم التجار بفحص العمود الوسيط وأجزاء التجميع واستبدالها إذا لزم الأمر .

جيب شيروكي جيب جراند شيروكي الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة NHTSA جراند شيروكي

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