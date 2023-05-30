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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باترول ورانجلر.. سيارات دفع رباعي فاخرة زيرو بمصر| صور

سيارات دفع رباعي
سيارات دفع رباعي فاخرة زيرو

يتوافر داخل السوق المصير للسيارات الجديدة الكثير من فئات السيارات منها السيدان، والتي تعمل بالدفع الرباعي والكروس اوفر، وذلك لإتاحة جميع السيارات أمام المواطنين بمختلف الفئات، ودائما ما يفضل المصريين الحصول علي سيارات تعمل بوقة الدفع الرباعي لما يتوافر بها من مميزات، بالإضافة الي مساحتها الواسعة والمرتفعة عن الأرض.

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات دفع رباعي من موديلات 2022 - 2023 منها سيارة نيسان باترول، تويوتا فورتشنر،  سكودا كودياك.

1- جيب رانجلر

تحتوي سيارة جيب رانجلر التي تعمل بقوة الدفع الرباعي علي محرك سعة 3600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعاتن وتحتاج سيارة جيب رانجلر الي 13.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 70 لترن وتخرج عزم أقصي للدوران 260 نيوتن/متر، وقوة 285 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 6.8 ثانية .

 جيب رانجلر موديل 2022


سعر سيارة جيب رانجلر موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري مليون و 800 الف جنيه، وتتوافر من خلال فئة واحدة .

2- تويوتا فورتشنر

تنتج سيارة تويوتا فورتشنر قوة 234 حصان، بفضل احتوائها الي محرك سعة 4000 سي سي، وبها خزان وقود يصل سعته الي 80 لتر، وتخرج سيارة تويوتا فورتشنر عزم أقصي للدوران 276 نيوتن/متر، وقوة 234 حصان، مدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

تويوتا فورتشنر موديل 2023 

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 790 ألف جنيه ، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 990 ألف جنيه، وتأتي الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و 90 ألف جنيه .

3- سكودا كودياك

تتسارع سيارة سكودا كودياك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتستهلك 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويوجد بها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتعتمد علي ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 58 لتر، وتصل سرعة سيارة سكودا كودياك القصوى الي 199 كم/ساعة، وتنتج قوة 150 حصان.

سكودا كودياك موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2023 تباع بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

4- نيسان باترول

يصل سعة خزان وقود سيارة نيسان باترول الي 140 لتر، وبها محرك سعة 5600 سي سي، ينتج قوة 400 حصان، وعزم أقصي للدوران 560 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .

نيسان باترول موديل 2023

تأتي سيارة  نيسان باترول موديل 2023 الي سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 3 مليون و 500 ألف جنيه .

5- تويوتا برادو

تستخدم سيارة تويوتا برادو ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 246 نيوتن/مترن وقوة 163 حصان، ويصل سعة خزان وقود تويوتا برادو الي 150 لتر.

تويوتا برادو موديل 2023 الـ 4×4

تتوافر سيارة تويوتا برادو موديل 2023 الـ 4×4 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 240 ألف جنيه .

جيب رانجلر تويوتا فورتشنر سكودا كودياك نيسان باترول تويوتا برادو

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