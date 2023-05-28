أسعار تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا، الكثير من الطرازات القوية داخل السوق السعودي، سواء من فئة الـ SUV والهاتشباك والسيدان، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، ومنها النسخة كورولا كروس موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في السوق السعودي

تويوتا كورولا كروس 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بمحرك هجين، سعة 1800 سي سي 4 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 112 حصانا، بالاضافة إلى 142 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية CVT دفع أمامي.

تويوتا كورولا كروس 2023

أبعاد السيارة تويوتا كورولا كروس 2023

الطول 4.460 متر.

العرض 1.825 متر.

الارتفاع 1.620 متر.

قاعدة العجلات 2.640 متر.

سعة التخزين الخلفية 407 لتر.

تويوتا كورولا كروس 2023

تجهيزات السيارة تويوتا كورولا كروس 2023

تضم السيارة عدة تجهيزات تتضمن مكيف هواء اوتوماتيكي، زر بدء التشغيل، دعم تحكم الاوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، بلوتوث، نظام صوتر ترفيهي، مدخل USB، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، منافذ للطاقة، مصابيح ترحيب، بالاضافة إلى تقنيات الحماية تتضمن وسائد هوائية، ومكابح عالية الاداء، ونظام التحذير من النقاط العمياء، والمساعدة على تجاوز المرتفعات، ومحدد سرعة، وعرض متابعة ضغط الاطارات، وقفل مركزي.

تويوتا كورولا كروس 2023

أسعار السيارة كورولا كروس 2023 في السعودية

الفئة الأولى بسعر 93.265 ريال.

الفئة الثانية بسعر 102.350 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 115.690 ريال.