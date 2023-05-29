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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبب توقف نيسان عن مشاركة سياراتها في مبادرة الإحلال

توقف عمل نيسان بمبادرة
توقف عمل نيسان بمبادرة الإحلال والتجديد بمصر

أعلنت الحكومة المصرية عن عدة مبادرات ، كان الهدف منها تحويل جميع السيارات المستعملة بالشارع المصري الي سيارات جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي ، ومن هنا انطلق مبادرة إحلال وتجديد السيارات المستعملة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي .

نيسان صني 

وأتاحت المبادرة الكثير من طرازات السيارات الجديدة أمام المستهلكين " المواطنين"، من أجل اختيار الطراز المناسب لهم ولاحتياجاتهم، وكان من ضمن تلك الطرازات سيارات شركة نيسان ولكنها توقفت الآن عن التوافر بطرازاتها داخل مبادرة الإحلال والتجديد.

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حيث أعلنت مبادرة إحلال السيارات أن شركة نيسان متوقفة منذ شهر "أكتوبر" عن العمل في المبادرة ولم تقم بتخصيص سيارات في المبادرة من شهر أكتوبر وحتى الآن .

ويرجع عدم توافر الشركة لسيارات المبادرة لعدم  توافر سيارات لتوريدها في المبادرة، وبالتالي لن تقدم نيسان أي سيارات بداخل المبادرة ويمكن اختيار أي نوع أخر داخل أنواع السيارات التي تترحها المبادرة .

- أسعار نيسان صني في مبادرة الإحلال :

الفئة الأولي كانت تقدم بسعر  256.400 ألف جنيه .

الفئة الثانية كانت تقدم بسعر  277.500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة كانت تقدم بسعر  296 ألف جنيه .

الفئة الرابعة كانت تقدم بسعر  307 ألف جنيه .

- أسعار نيسان سنترا في مبادرة الإحلال :

نيسان سنترا 

الفئة الأولي كانت تقدم بسعر  379.500 ألف جنيه .

الفئة الثانية كانت تقدم بسعر  397.500 ألف جنيه.

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