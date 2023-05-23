اعرف أسعار صيانة نيسان صني في مصر| تفاصيل

أعلن وكيل سيارات نيسان في مصر عن أسعار صيانة سيارة نيسان صني الدورية التي تقدم بعد قطع مسافة 20 ألف/كم، والتي يبلغ قيمتها 3045 ألاف جنيه، وذلك السعر غير شامل قيمة الـ 14 % الخاصين بالقيمة المضافة .

سيارة نيسان صني

وجاءت بنود صيانة الـ 20 ألف/ كم لنيسان صني كـ الاتي :

1- تغيير زيت المحرك بسعر 900 جنيه.

2- تغيير فلتر زيت المحرك بسعر 203 جنيه.

3- تغيير وردة طبة الزيت بسعر 50 جنيه.

4- تغيير فلتر هواء بسعر 389 جنيه.

5- مستلزمات تشحيم واسبراي بسعر 100 جنيه.

6- تغيير فلتر تكييف بسعر 653 جنيه.

7- مصنعية الصيانة بسعر 750 جنيه.

-عمليات الفحص للسيارة ضمن هذه الصيانة الدورية :

نيسان صني

1- مراجعة واستكمال زيت الفرامل .

2- مراجعة مستوى زيت الفتيس .

3- مراجعة سير المجموعة .

4- مراجعة التيل والطنابير .

5- مراجعة فرامل اليد ومقدار حركة الفرامل .

6- مراجعة الكبالن والدركسيون .

7- مراجعه الشكمان ودورة العادم .

8- مراجعة الكشافات والمساحات والكلاكس .

9- مراجعة الإطارات وضغط الكاوتش .

10- مراجعة البطارية .

11- تربيط العفشة .

12- تبديل العجل الأمامي مع الخلفي بحركة اكس .

13- كشف على المحرك بالجهاز .

14- تشحيم مفصلات وكوالين وماكينات الزجاج.

- ضمان على قطع غيار نيسان صني

سيارة نيسان صني

والجدير بالذكر أن سعر الصيانة غير شامل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل قيمتها الي 14%، ويشمل السعر تغيير زيت المحرك 10 آلاف/كم، وتشمل الخدمة أيضا ضمان على قطع الغيار لمدة 3 شهور أو 5000 كم حسب اختيار صابح السيارة .