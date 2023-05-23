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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف أسعار صيانة نيسان صني في مصر| تفاصيل

صيانة نيسان صني
صيانة نيسان صني

أعلن وكيل سيارات نيسان في مصر عن أسعار صيانة سيارة نيسان صني الدورية التي تقدم بعد قطع مسافة 20 ألف/كم، والتي يبلغ قيمتها 3045 ألاف جنيه، وذلك السعر غير شامل قيمة الـ 14 % الخاصين بالقيمة المضافة .

سيارة نيسان صني 

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السعر الجديد لـ نيسان صني 2024

وجاءت بنود صيانة الـ 20 ألف/ كم لنيسان صني كـ الاتي :

1- تغيير زيت المحرك بسعر 900 جنيه.

2- تغيير فلتر زيت المحرك بسعر 203 جنيه.

3- تغيير وردة طبة الزيت بسعر  50 جنيه.

4- تغيير فلتر هواء بسعر  389 جنيه.

5- مستلزمات تشحيم واسبراي بسعر  100 جنيه.

6- تغيير فلتر تكييف بسعر  653 جنيه.

7- مصنعية الصيانة بسعر  750 جنيه.

-عمليات الفحص للسيارة ضمن هذه الصيانة الدورية :

نيسان صني 

1- مراجعة واستكمال زيت الفرامل .

2- مراجعة مستوى زيت الفتيس .

3- مراجعة سير المجموعة .

4- مراجعة التيل والطنابير .

5- مراجعة فرامل اليد ومقدار حركة الفرامل .

6-  مراجعة الكبالن والدركسيون .

7-  مراجعه الشكمان ودورة العادم .

8-  مراجعة الكشافات والمساحات والكلاكس .

9-  مراجعة الإطارات وضغط الكاوتش .

10- مراجعة البطارية .

11- تربيط العفشة .

12-  تبديل العجل الأمامي مع الخلفي بحركة اكس .

13-  كشف على المحرك بالجهاز .

14-  تشحيم مفصلات وكوالين وماكينات الزجاج.

- ضمان على قطع غيار نيسان صني

سيارة نيسان صني 

والجدير بالذكر أن سعر الصيانة غير شامل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل قيمتها الي  14%، ويشمل السعر تغيير زيت المحرك 10 آلاف/كم، وتشمل الخدمة أيضا ضمان على قطع الغيار لمدة 3 شهور أو 5000 كم حسب اختيار صابح السيارة .

تغيير زيت المحرك فلتر زيت المحرك وردة طبة الزيت فلتر تكييف مستوى زيت الفتيس سير المجموعة نيسان صني

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