اعرف أسعار صيانة نيسان صني في مصر| تفاصيل

أعلن وكيل سيارات نيسان في مصر عن أسعار صيانة سيارة نيسان صني الدورية التي تقدم بعد قطع مسافة 20 ألف/كم، والتي يبلغ قيمتها 3045 ألاف جنيه، وذلك السعر غير شامل قيمة الـ 14 % الخاصين بالقيمة المضافة .
وجاءت بنود صيانة الـ 20 ألف/ كم لنيسان صني كـ الاتي :
1- تغيير زيت المحرك بسعر 900 جنيه.
2- تغيير فلتر زيت المحرك بسعر 203 جنيه.
3- تغيير وردة طبة الزيت بسعر 50 جنيه.
4- تغيير فلتر هواء بسعر 389 جنيه.
5- مستلزمات تشحيم واسبراي بسعر 100 جنيه.
6- تغيير فلتر تكييف بسعر 653 جنيه.
7- مصنعية الصيانة بسعر 750 جنيه.
-عمليات الفحص للسيارة ضمن هذه الصيانة الدورية :
1- مراجعة واستكمال زيت الفرامل .
2- مراجعة مستوى زيت الفتيس .
3- مراجعة سير المجموعة .
4- مراجعة التيل والطنابير .
5- مراجعة فرامل اليد ومقدار حركة الفرامل .
6- مراجعة الكبالن والدركسيون .
7- مراجعه الشكمان ودورة العادم .
8- مراجعة الكشافات والمساحات والكلاكس .
9- مراجعة الإطارات وضغط الكاوتش .
10- مراجعة البطارية .
11- تربيط العفشة .
12- تبديل العجل الأمامي مع الخلفي بحركة اكس .
13- كشف على المحرك بالجهاز .
14- تشحيم مفصلات وكوالين وماكينات الزجاج.
- ضمان على قطع غيار نيسان صني
والجدير بالذكر أن سعر الصيانة غير شامل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل قيمتها الي 14%، ويشمل السعر تغيير زيت المحرك 10 آلاف/كم، وتشمل الخدمة أيضا ضمان على قطع الغيار لمدة 3 شهور أو 5000 كم حسب اختيار صابح السيارة .