نيسان تكشف "الميرا" موديل 2023 FACELIFT |صور

تواصل شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، تألقها بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة الميرا FACELIFT موديل 2023 في تايلاند، حيث حصلت تلك النسخة على باقة من التجهيزات، مع بعض الترقيات الخارجية التي جعلتها تتشابه إلى حد كبير مع النسخة نيسان فيرسا الموجهة للسوق الامريكي.

نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

نيسان تكشف عن نسختها الجديدة "الميرا" موديل 2023 FACELIFT

حصلت السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 على شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية طراز بتصميم V-MOTION، مع اضافات جديدة للمصد الامامي تزيد من المظهر الرياضي للسيارة، بالاضافة إلى طلاء خارجي باللون الرمادي اللامع " اللؤلؤي"، وسقف باللون الاسود المميز، وعتبات رياضية انيقة على جانبي السيارة.

نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

تجهيزات السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

تستخدم السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 عدة تجهيزات تتضمن، أنظمة دعم السائق ADAS المقدمة من نيسان، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي، ونظام نيسان CONNECT للتحكم عن بعض للعديد من الوظائف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس قياسية تتوافر بقياس 8 بوصة، والعديد من اللمسات العصرية.

نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

محرك السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

تستخدم السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 لاصدار تايلاند، محرك 1000 سي سي مقترن بشاحن تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 99 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات Xtronic طراز CVT يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

سعر السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

تقدم السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 بسعر يترواح بين 16.238 دورلا و 20.668 دولار امريكي.