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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف "الميرا" موديل 2023 FACELIFT |صور

نيسان الميرا FACELIFT
نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

تواصل شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، تألقها بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة الميرا FACELIFT موديل 2023 في تايلاند، حيث حصلت تلك النسخة على باقة من التجهيزات، مع بعض الترقيات الخارجية التي جعلتها تتشابه إلى حد كبير مع النسخة نيسان فيرسا الموجهة للسوق الامريكي.

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نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 

نيسان تكشف عن نسختها الجديدة "الميرا" موديل 2023 FACELIFT

 

حصلت السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 على شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية طراز بتصميم V-MOTION، مع اضافات جديدة للمصد الامامي تزيد من المظهر الرياضي للسيارة، بالاضافة إلى طلاء خارجي باللون الرمادي اللامع " اللؤلؤي"، وسقف باللون الاسود المميز، وعتبات رياضية انيقة على جانبي السيارة.

نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 

تجهيزات السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 

 

تستخدم السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 عدة تجهيزات تتضمن، أنظمة دعم السائق ADAS المقدمة من نيسان، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي، ونظام نيسان CONNECT للتحكم عن بعض للعديد من الوظائف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس قياسية تتوافر بقياس 8 بوصة، والعديد من اللمسات العصرية.

نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 

محرك السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023

 

تستخدم السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 لاصدار تايلاند، محرك 1000 سي سي مقترن بشاحن تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 99 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات Xtronic  طراز CVT يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 

سعر السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 

 

تقدم السيارة نيسان الميرا FACELIFT موديل 2023 بسعر يترواح بين 16.238 دورلا و 20.668 دولار امريكي.

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