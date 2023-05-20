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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ نيسان صني 2024

نيسان صنى موديل 2024
نيسان صنى موديل 2024

اعلنت العديد من شركات ووكلاء السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، عن زيادات جديدة لطرازات علاماتهم التجارية ، وجاءت هذه الارتفاعات لتضم شركة نيسان اليها .

نيسان صنى موديل 2024

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 ، والتى تأتى من فئة السيدان داخل السوق المحلى المصرى ، وتم زيادتها مؤخرا 25 الف جنيه .

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وأوضح وكيل نيسان ان السيارة صنى موديل 2024 ، وجاءت بدون تغيير و بنفس المحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع. 

نيسان صنى موديل 2024

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2024 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

نيسان صنى موديل 2024

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها مصابيح ضباب أمامية هالوجين ، مصابيح خلفية LED ، مرايات جانبية كهربائية ، مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية ، زجاج كهربائى- قفل مركزى ، إمكانية طى المقاعد الخلفية ، مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكبرات صوتية ، جنوط 15 بوصة .

نيسان صنى موديل 2024

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفى معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس .

نيسان صنى موديل 2024

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها حساسات ركن خلفية ، مرايا ضم كهربائيًّا، خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، مكيف هواء أتوماتيك ، عدادات متطورة .

 

ودعمت طرازات نيسان صنى موديل 2024 ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها 2 وسائد هوائية ، فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، عجلة القيادة كهربائية .

أسعار نيسان صني الجديدة في مصر

 

نيسان صنى موديل 2024

وجاءت أسعار نيسان صني الجديدة في مصركالتالي : 

- مانيوال / بيز لاين 2023 بسعر 398,400 جنيه  

- أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بسعر 429,500 جنيه           

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 448,400 جنيه  

- أوتوماتيك / PLUS 2023 بسعر 450,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بسعر 464,000 جنيه         

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 479,500 جنيه           

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 500,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 514,000 جنيه

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