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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب سيارة أوتوماتيك بأقل سعر للزيرو .. تفاصيل

شانجان السفين موديل
شانجان السفين موديل 2022

تعتبر السيارة شانجان السفين موديل 2022، هي ارخص نسخة أوتوماتيك "زيرو" مقدمة داخل السوق المصري، وفقًا لاخر قائمة سعرية تضمنت الطرازات المطروحة محليًا من هذه النسخة، حيث يتم طرح السيارة عبر فئتين من التجهيزات وهم L1 و L2، وبسعر يبدأ من 355 ألف جنيه.

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في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة شانجان السفين موديل 2022 في السوق المصري 

 شانجان السفين موديل 2022

الابعاد الخارجية للسيارة شانجان ألسفن 

 

  • الطول الكلي 4390 مم.
  • العرض الكلي 1725 مم.
  • الارتفاع الكلي 1490 مم.
  • ارتفاع الخلوص الارضي 150 مم.
  • قاعدة العجلات 2535 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 382 لتر.
  • 5 مقاعد.
 شانجان السفين موديل 2022

القدرات الفنية للسيارة شانجان ألسفن 

 

تقدم السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 5 نقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 شانجان السفين موديل 2022

وتحتوي السيارة شانجان ألسفن على وسائد هوائية أمامية، مكابح ABS و EBD، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية لعرض الوسائط، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن.

 شانجان السفين موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شانجان ألسفن بالسوق المصري 

 

فئة L1  أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 355 ألف جنيه.

فئة L2 أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 375 ألف جنيه.

 شانجان السفين موديل 2022
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