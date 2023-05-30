سعر جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 في السعودية| صور

تنتمي سيارة جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الي فئة السيارات الـ SUV الصينية، وتعتبر GAC GS5 هي ثاني أكبر سيارة SUV تقدم من قبل علامتها التجارة بالسعودية، وتتوافر داخل السوق السعودي للسيارات بفئتين مختلفين في الأسعار والمواصفات .

جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الـ SUV الصينية

محرك GAC GS5

جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الـ SUV الصينية

تستمد سيارة جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الـ SUV الصينية قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 166 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتعمل بنام الدفع الأمامي، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر.

مواصفات GAC GS5

جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الـ SUV الصينية

تحتوي سيارة جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الـ SUV الصينية علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، مقاعد من الجلد كهربائية تدعم التدفئة والتهوية، و 10 وضعيات للمقاعد الأمامية، وكاميرا خلفية محيطية 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن، ونظام صوت مكون من 6 سماعات، وفتحة سقف بانوراما، ووسائد هوائية أمامية، ووسائد هوائية ستائرية، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة، وشاشة سائق مقاس 7 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، ومصابيح أمامية والخلفية LED، وجنوط عجلات مقاس 18 بوصة مصنوعة من الألمنيوم .

سعر GAC GS5

جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الـ SUV الصينية

تأتي سيارة جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 الـ SUV الصينية بداخل السوق السعودي للسيارات بسعر 87.285 ألف ريال سعودي شامل الضريبة للفئة الأولي ، و90.735 ألف ريال سعودي شامل الضريبة للفئة الثانية، وتقدم سيارة GAC GS5 بضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات .