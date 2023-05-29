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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر لـ سيارات جاك "JS3" الرياضية |صور

جاك JS3
جاك JS3

تقدم شركة جاك الصينية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة JS3 والتي تعد هي ارخص سيارة مقدمة من الشركة الصينية محليًا، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي ينتمي للطرازات الرياضية.

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جاك JS3

المواصفات الفنية للسيارة جاك JS3

 

تحتوي السيارة جاك JS3 على مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي، مرايات جانبية تحكم كهربائي، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا، نظام صوتي ترفيهي، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

جاك JS3

وتضم السيارة جاك JS3 مصابيح أمامية نحيفة الشكل، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية، وابعاد خارجية بلغت 1640 مم للارتفاع، و 4345 مم للطول الكلي، و 1765 مم للعرض، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2560 مم.

جاك JS3

وتستمد السيارة جاك JS3 اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT "دفع أمامي"، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

جاك JS3

الاسعار الرسمية للسيارة جاك JS3 في مصر 

 

تقدم السيارة جاك JS3 عبر الفئة SMART موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 679.900 جنيه.

جاك JS3
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